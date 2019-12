“No vamos a ser cómplices de ningún tipo de criminalidad” Locales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por El ministro destacó que “la Policía va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública que va a estar al frente de Esteban Montenegro, que ha dirigido la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el período 2012-2015”.

El ministro de Seguridad, Marcelo Saín, presentó ayer en la ciudad capital los principales lineamientos de las políticas de seguridad, entre los que se destacan la creación de las agencias de Investigación Criminal y de Control Policial; y la reestructuración de distintas áreas de la Policía. La actividad se realizó en el salón Blanco de Casa de Gobierno.

Allí aseguró que “tiene que haber una línea de corte, entre la política, el Estado, la sociedad y los delitos; no puede haber delitos protegidos por el Estado. El gobernador Omar Perotti hizo ayer una síntesis, y lo que dijo es que no vamos a ser cómplices de ningún tipo de criminalidad”.

En la oportunidad, el ministro expresó también, en línea con el mensaje del gobernador, que “derogamos el decreto 507 del año 2016 donde se designaba al jefe y subjefe de la Policía, y se sometía a consideración de la Comisión de Acuerdo de la Legislatura, porque creemos que no correspondía a la Constitución provincial y porque, además, era una forma de no asumir la responsabilidad de conducción política que le corresponde al Poder Ejecutivo en materia de dirección del sistema de seguridad pública y, particularmente, la conducción política de la Policía”.

Por lo tanto, “designamos, a través del decreto 20, al entonces comisario general, hoy restituido al servicio activo, Víctor Sarnaglia, como jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe y al director general, Martín Musuruana, como subjefe” (decreto Nº 22), indicó Saín.

Del mismo modo, el ministro destacó que “la Policía va a depender de la Secretaría de Seguridad Pública que va a estar al frente de Esteban Montenegro, que ha dirigido la Policía de Seguridad Aeroportuaria en el período 2012-2015”.

“También hemos hecho una reconversión de la Policía de Investigaciones a partir de un decreto y, de aquí en adelante, se llamará Agencia de Investigación Criminal (Decreto Nº 23), y va a estar a cargo del director Maximiliano Bertolotti, que se desempeñaba como jefe de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE)”, destacó el ministro, y añadió que “Mariana Olivieri, quien se venía desempeñando como segunda de Bertolotti, estará al frente de la Agencia de Control Policial (Decreto Nº 23), lo que era el viejo Asuntos Internos. Esa agencia va a ser una agencia de investigación de la Policía”.

Además, mencionó la creación de la Secretaria de Gestión de Políticas y Gestión de la Información; el Observatorio de Seguridad Pública; la Subsecretaría de Bienestar y Género de la Policía; la Secretaría de Gestión Institucional y Social de la Seguridad.

Asimismo, destacó que el objetivo es “sumar el tema de la seguridad a la gestión pública con intendentes y presidentes comunales”, en una relación “que sea estratégica donde nosotros, desde la provincia, vamos a tener que subsidiar técnicamente y políticamente”.

Finalmente, Saín aseguró que “se quiere jerarquizar la formación y la capacitación de nuestros policías, a través de la creación de una Subsecretaría de Formación y Capacitación, a cargo de Andrés Rolandeli, profesor investigador de la Universidad Nacional de Rosario”.



DESIGNACIONES

El nuevo ministro de Seguridad presentó a su equipo de trabajo, en la sede de la cartera en la ciudad de Santa Fe.

El equipo está integrado por: Secretario de Seguridad Pública: Germán Montenegro; Jefe de Policía: Víctor Sarnaglia; Subjefe de la Policía: Martín Musuruana; Director de la Agencia de Investigaciones: Maximiliano Bertolotti; Directora de la Agencia de Control Policial: Mariana Olivieri.