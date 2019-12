Vencimientos de las facturas de Aguas Locales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

Aguas Santafesinas informó ayer que las facturas por servicios sanitarios del 6° bimestre de 2019 para usuarios no medidos de la ciudad de Santa Fe y demás localidades del área de servicios –exceptuada Rosario-, se producirá en la jornada de hoy, mientras que el vencimiento para usuarios que cuentan con medidor de caudales, se producirá el viernes 20 de diciembre.

La factura se puede abonar con los siguientes medios: · Efectivo en todas las bocas de cobranza habilitadas (bancos, Pago Fácil y Rapipago), Tarjetas de débito o crédito en los centros de atención de Aguas, Débito automático con tarjeta de crédito o cuenta bancaria, A través del Centro de Atención al Usuario 24 Horas teléfono 0810-777-2000



FACTURA DIGITAL

Cabe recordar que la empresa puso en marcha su nueva factura digital, que reúne varias ventajas respecto a la factura tradicional de papel: se entrega antes, vía correo electrónico, sin riesgo de extravío o daño.

Para adherirse a la factura digital, los interesados pueden ingresar a la página www.aguassantafesinas.com.ar , generar un usuario web –en el que caso de que no lo posea- y luego tildar con un click la opción de factura digital.

A partir de ese momento el usuario deja de recibir la factura en formato papel y comienza a recibirla en el correo electrónico que haya especificado al momento de la creación del usuario dentro de la página web.

Vale aclarar que al momento de tildar la opción el usuario es informado de manera clara de las implicancias de la opción que está tomando.

No obstante, la opción puede reverse en cualquier momento con el mismo procedimiento que se utilizó para adherir.

