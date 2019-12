Se realizó la Fiesta de Premiación Deportes 13 de diciembre de 2019 Redacción Por VOLEY

En las instalaciones de Atlético de Rafaela se llevó a cabo el domingo la tradicional Fiesta de Premiación de la Asociación Rafaelina de Voley. Todos los clubes tuvieron su reconocimiento, además de los campeones y subcampeones en las distintas categorías.

Recordemos que en la rama femenina Unión de Sunchales fue campeón en primera, Sub 18 y Sub 15, mientras que Libertad de Sunchales lo hizo en Sub 13. Igualmente los más pequeños del Minivoley fueron parte importante con sus distinciones.

Por otra parte, se eligieron los equipos ideales de cada categoría y se entregó un reconocimiento a la trayectoria a la jugadora de 9 de Julio, Patricia Di Prinzio. También a Milena Margaría, jugadora de Unión de Sunchales, seleccionados provinciales y las Panteritas.

En la rama masculina también hubo distinciones, siendo campeón Atlético Pilar en Sub 23 y Sastre en mayores, en los torneos con la Interliga AVOS-ARV. Por otra parte, los entrenadores, árbitros e integrantes de seleccionados también fueron premiados. No faltaron algunos entretenimientos, sorteos y un show especial musical a cargo de los profesores Lucas Durán y Juan Pablo Falcón. Repasamos las principales posiciones finales de la temporada y equipos ideales en la rama femenina:

Sub 13: 4° puesto: Brown de San Vicente; 3° puesto: Almagro. Subcampeón: Atlético de Rafaela (celeste). Campeón: Libertad (amarillo).

Equipo ideal votado por jugadoras, técnicos y árbitros: armadoras: Katia Anrique (Libertad de Sunchales) y Ana Gaido (Atlético de Rafaela). Puntas: María José Werger (Libertad) y Milagros Messa (Almagro). Centrales: Camila Pérez (Atlético de Rafaela) y Nazarena Avila (Libertad de Sunchales). Líbero: Karen Rodrigues Copque (Atlético de Rafaela).

Sub 15: 4° puesto: Libertad (amarillo); 3° puesto: Atlético de Rafaela (celeste). Subcampeón: Almagro (amarillo). Campeón Absoluto: Unión (verde).

El equipo ideal está compuesto por: armadora: Mora Oggero (Unión). Opuesto: Maia Schuster (Almagro). Puntas: Milena Margaría (Unión) y Gina Alberto (Unión). Centrales: Melina Doro (Atlético de Rafaela) y Mariana Franchino (Unión). Líbero: Juliana Failla (Unión).

Sub 18: 4° puesto: Brown. 3° puesto: Atlético de Rafaela (celeste). Subcampeón: Unión (Blanco). Campeón absoluto: Unión (verde).

Equipo ideal: armadora, Mora Oggero (Unión). Opuesto: Emilia Bessone (Unión). Puntas: Sofía Ardisono (Unión) y Milena Margaría (Unión). Centrales: Melina Doro (Atlético de Rafaela) y Julieta Hoffmann (Atlético). Líbero: Josefina Goró (Unión).

Primera división: 4° puesto: Libertad; 3° puesto: Atlético de Rafaela. Subcampeón: 9 de Julio. Campeón absoluto: Unión (verde).

Equipo ideal: armadora, Maira Acosta (9 de Julio). Opuesto: Carolina Navoni (Libertad). Puntas: Sofía Ardisono (Unión) y Micaela Popino (Unión). Centrales: Constanza Acevedo (9 de Julio) y Julieta Hoffmann (Atlético). Líbero: Candela Florio (Atlético).