Fueron aprobados los secretarios de bloques

Ayer por la mañana después de la sesión extraordinaria donde el presidente del Concejo Germán Bottero tomó juramento al intendente Luis Castellano, se llevó a cabo la sesión ordinaria donde se aprobaron los nombramientos de los secretarios de cada uno de los ediles y la donación de terrenos para una calle ubicada en el sector del PAER que pasara a llamarse Ángel Compagnucci.

La donación fue efectuada por la Firma “Mediterráneo S.A.” de una fracción de terreno propiedad de la firma, para ser destinada a la apertura de calle P. D. A. Frondizi (entre la colectora de la Ruta Nacional Nº 34 y futura calle pública), y la apertura de futura calle pública (desde Avda. J. Perón hasta calle P. D. A. Frondizi); todas ubicadas en parte de la Concesión 182 de esta ciudad.

Angel Compagnucci, inventó e instaló los equipos del cine Colón, para pasar películas vistavisión, cinemascope y supercope con banda de sonido óptica, consiguiendo efectos de sonido direccional. Una tecnología a la altura de las principales salas de Capital Federal;con su empresa Angelco para el año 1956 ya llevaba fabricado 30 equipos sonoros para diferentes salas de todo el país y la gran calidad de sus productos le valió un gran reconocimiento a nivel nacional. Ángel no era ningún improvisado, en esto su pasión se extendió no sólo a los aspectos cinematográficos sino que intervino en distintos aspectos donde la electricidad tenía que ver. Fue fabricante de motores eléctrico, fabricante de For Chard , un sistema de control de llegada de las carreras en los hipódromos, trayendo esta tecnología desde los Estados Unidos e instalándola en muchísimos hipódromos nacionales. Sus amigos daban cuenta de lo que fue como persona, leal, capaz, generoso, altruista siempre con el espíritu dispuesto a ser útil a sus semejantes, despreocupado por los aspectos materialistas y trabajando en las instituciones de bien colectiva de nuestra ciudad.



EL NOMBRE DE LOS SECRETARIOS

Cada concejal determinó en su mandato de cuatro años a sus secretarios: Marta Pascual, tendrá a Ana Carina Visintini; Raúl Bonino, a Franco Pons; Miguel Destéfanis, a Iván Viotti; Juan Senn, a Nahuel Aimar; Brenda Vimo, a Sofía Bonafede; Alejandra Sagardoy, a Milagros Gamboni; Germán Bottero, a Valeria Castro. En tanto, Jorge Muriel continuará con Franco Laorden y Lisandro Mársico con Marcelo Trigueros.