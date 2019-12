Ben Hur busca un nuevo triunfo ante Centenario Deportes 13 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUET, LIGA PROVINCIAL

FOTO BEN HUR OFICIAL ENTRENADOR./ Cristian Losano y la BH, hoy otra vez en el Coliseo.

Ben Hur recibirá esta noche a Centenario de Venado Tuerto, en uno de los partidos correspondientes a las quinta fecha de la Liga Provincial de Básquetbol. El compromiso, correspondiente a la Zona A, se disputará desde las 21.30 en el Coliseo del Sur, con el arbitraje de Danilo Molina y José Luis Rodriguez.

La BH viene de lograr su primer triunfo en la fecha pasada ante Racing de San Cristóbal, a quien le quitó el invicto, motivo por el cual espera mantener el nivel de ese cotejo para continuar aprovechando la condición de local, que en este torneo es fundamental si se pretende luchar por la clasificación.

Por su parte, Centenario tiene dos triunfos y dos derrotas en lo que va del certamen.

Los demás partidos de este grupo serán: a las 21.30 Cacu de Ceres vs. Independiente de Chañar Ladeado; Racing de San Cristóbal vs. Unión de Totoras (estarán dirigiendo los rafaelinos Gonzalo Ponce e Iván Andereggen). Domingo 20.30 Sportsmen Unidos de Rosario vs. Rivadavia Juniors de Santa Fe.

La tabla de posiciones marca que Independiente tiene 8 puntos; Racing 7; Sportsmen Unidos, Rivadavia Juniors y Centenario 6; Ben Hur, Unión de Totoras y CACU 5.

Por otra parte, cabe mencionar que Atlético de Rafaela tendrá fecha libre en la Zona D.



RESTO DE LA FECHA

Zona B: Viernes 21.30 jugarán Almagro de Esperanza vs. Unión de San Guillermo; Argentino de Firmat vs. Trebolense. Domingo 20.30: San Lorenzo de Tostado vs. Brown de San Vicente. Libre: Náutico.

Zona C: Viernes 21.30 Temperley de Rosario vs. Alma Juniors de Esperanza. Domingo 20.30 Provincial de Salto Grande vs. Central San Javier; Firmat Football vs. Atlético Tostado. Libre: Atlético Sastre.

Zona D: viernes 21.30 Peñarol de Elortondo vs. Timbúes. Domingo 20.30 Atenas de Venado Tuerto vs. Gimnasia de Santa Fe. Libre: Atlético Rafaela.