Los tanques que llegarán a la pantalla grande en el primer semestre

Por Alexis Puig



El año que termina fue sin dudas uno de los más importantes de la década cinematográfica, con estrenos tan convocantes y celebrados como Guasón, Había una vez en Hollywood de Tarantino; Avengers: Endgame, Toy Story 4, El Rey León y El Irlandés de Martin Scorsese, entre muchas otras. Además aún falta el lanzamiento de Star Wars: El ascenso de Skywalker que marcará el final de la nueva trilogía galáctica.

Pero si este fue “un año para recordar”, el que viene no se queda atrás... estos son algunos de los largometrajes que se estrenan durante los primeros seis meses del 2020. Enero siempre ha sido un mes muy bueno para las salas, sobre todo en lo que respecta al cine familiar. Por eso la primera semana del nuevo año llega el estreno animado más importante del line up: Frozen 2. Esta secuela vuelve a Arendelle para ver como continúan las aventuras de las hermanas Elsa y Anna, junto a Kristoff, el reno Sven y el muñeco de nieve Olaf. Llegará a los cines argentinos el 2 de enero.

El estudio del Ratón además prepara otros dos estrenos animados para el primer semestre. Unidos, una producción de Pixar que se desarrolla en un mundo de fantasía en el que dos hermanos, los adolescentes Ian y Barley Lightfoot ven cómo sus vidas cambiarán por completo cuando escuchen una carta que su padre les grabó antes de morir. Se estrenará en los cines argentinos el 5 de marzo.

La tercera película de dibujos de Disney/Pixar aterrizará en vacaciones de invierno y se titulará Soul. Es una producción mucho más elaborada y compleja que las clásicas películas animadas, con elementos que recuerdan a Intensamente del mismo estudio. Joe Gardner es un maestro de música, cuya verdadera pasión es tocar jazz. Pero, cuando le llega la oportunidad que lleva buscando toda su vida, sufre un accidente que le trasporta a un lugar donde se ve obligado a pensar qué significa realmente tener alma. Soul estará en los cines argentinos el 18 de junio.

Así como el año pasado hubo varias versiones live action de clásicos animados, este año Disney lanzará Mulán. Una épica película que narrará cómo una valiente joven en la China imperial se hace pasar por un guerrero, para evitar que su anciano padre tenga que ir al frente. Mulán llegará a los cines argentinos el 26 de marzo.

Otra secuela muy esperada es Jumanji 2: el siguiente nivel, con el elenco original encabezado por Dwayne Johnson, Jack Black y Kevin Hart en una nueva aventura a través de la jungla, el desierto y la nieve. La película se estrena el 9 de enero en las salas argentinas.

Una de las continuaciones más celebradas y ansiadas por los fans de la acción es Bad Boys 3. Los detectives Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) vuelven a hacer de las suyas. Ahora Lowery pasa por la crisis de mediana edad y Burnett quiere renunciar. Eso sí, cuando se les presente un nuevo caso que resolver, volverán a trabajar juntos por última vez. Bad Boys para siempre arribará a las salas el 16 de enero.

El género de horror, siempre tan convocante, dirá presente a través de un clásico en formato remozado: El hombre invisible. Cecilia (Elisabeth Moss) es una mujer que recientemente ha enviudado y empezará a sospechar que la muerte de su ex fue un engaño, mientras tratará desesperadamente de demostrar que está siendo atormentada por alguien que nadie puede ver. Estará el 27 de febrero.

También veremos la última película de Daniel Craig como 007. En Sin tiempo para morir, la número 25 de la franquicia, James Bond ha dejado el servicio activo y disfruta de una vida tranquila en Jamaica. Pero su descanso se verá interrumpido cuando su viejo amigo Félix Leiter lo convoque a una nueva misión en las que deberá rescatar a un científico secuestrado. El filme tiene fecha para el 9 de abril.

Tom Cruise se calzará nuevamente la chaqueta de piloto para la secuela del clásico de los ochenta Top Gun. La nueva historia mezclará a pilotos novatos con veteranos mientras intentan adaptarse a las nuevas tecnologías y la guerra de los drones. Top Gun: Maverick llegará a las salas argentinas el 25 de junio.

Warner Bros junto a DC presentará dos películas con personajes surgidos del cómic. La primera de ellas es Aves de Presa, que tendrá como principal protagonista a Harley Quinn encarnada una vez por Margot Robbie. Y luego, la heroína más popular volverá a la pantalla: Mujer Maravilla 1984 con Gal Gadot en la piel de la poderosa amazona. Aves de Presa podrá verse el 6 de febrero y Mujer Maravilla 1984 el 4 de junio.

Y está claro que las adaptaciones de cómics del 2020 tendrán rostro de mujer, porque a las películas anteriores se suma Black Widow, la primera aventura en solitario del personaje de Marvel con Scarlett Johansson en el papel principal. El largometraje se verá el 30 de abril.