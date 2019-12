Borro será el nuevo presidente de la CABB Deportes 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

A una semana de la Asamblea de la CABB en la que se darían las elecciones para elegir al presidente del período 2019-2013, el actual titular de la Confederación Argentina, Federico Susbielles, decidió bajar su candidatura. Por tal motivo, no habrá elecciones y el nuevo presidente será Fabián Borro.

En las últimas semanas se había calentado bastante el ambiente eleccionario con acusaciones y demás, tras la presentación formal de las listas CABB entre todos, con Borro como candidato a presidente, y Federales Unidos por el Básquet, que tenía a Susbielles de candidato. Uno de los temas candentes era el llevar en sus listas como apoyo a la misma Federación (Neuquén), lo que hacía presumir de un conflicto el 19 de diciembre, cuando se realizaran las elecciones.

Pero el martes, Neuquén, en su propia Asamblea, se mostró dividida, algo que terminó siendo el principio del fin, ya que la lista CABB entre todos desconoció la validez de la presentación neuquina, dejando sin la cantidad de delegados suficientes a Susbielles para presentarse el 19.

Recordemos que cada candidato debía tener 22 delegados, equivalentes a 11 federaciones. Sin Neuquén, Susbielles tenía 10.

A partir de allí, durante el día de ayer se terminó de decidir que Susbielles no se presentaría a las elecciones, ya que no podía mostrar una lista legalmente constituida por los delegados correspondientes. Y a las 18.38 lo hizo oficial con un comunicado vía Twitter.

Esto implica que el 19 de diciembre se hará cargo de la Confederación Argentina de Básquetbol Fabián Borro, el único candidato que quedó.



LO APOYA SANTA FE

Al cabo, Borro llegará a la presidencia con el apoyo de 14 federaciones: Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, FEBAMBA, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Es una mayoría que terminó siendo decisiva y hasta dio por sentado el pleito sin necesidad de llevar a cabo el acto eleccionario.

Empezará una nueva etapa, cuyo primer punto será resolver el tema del entrenador de la selección argentina para Tokio 2020. Borro quiere que siga Hernández, pero Oveja se mostró muy convencido de no continuar si perdía Susbielles. Veremos qué ocurre ahora que la elección quedó nula.

No pocos desde el oficialismo aseguran que muchas de esas dirigencias provinciales estaban fracturadas y que contaban con apoyos de algunos directivos, pero la realidad indica que los presidentes tenían el poder de voto, que los estatutos así lo permitieron y que estos eligieron. Susbielles deja atrás cinco años de gestión determinantes en la vida de la CABB, luego de que la misma fuera intervenida en 2014 tras las múltiples denuncias contra la administración encabezada por el por entonces presidente, Germán Vaccaro, quien de hecho hoy está procesado por la Justicia en el marco de esa causa, caratulada como "administración infiel".