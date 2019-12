Blondel: "podríamos haber terminado mejor" Deportes 13 de diciembre de 2019 Por Mario Cabrera El lateral-volante de la Crema realizó un balance positivo de la primera parte de su equipo en la PN como así también en el plano individual, donde tuvo su mejor semestre. En cuanto a su futuro en el club, aún no sabe si continuará el próximo año, aunque afirmó que "se encuentra muy cómodo en Atlético".

FOTO ARCHIVO ¿SEGUIRA EN LA CREMA? Lucas Blondel tuvo un buen rendimiento y podría continuar su carrera en Europa.

No caben dudas que Lucas Blondel ha sido uno de los jugadores más regulares que tuvo Atlético de Rafaela en la primera parte de la Primera Nacional. No solamente por rendimiento, ya que ha jugado tanto como lateral derecho y como volante por ese carril y lo ha llevado a cabo, en líneas generales, con creces, sino también por goles, donde en 15 fechas convirtió 3 (ante Tigre, Defensores de Belgrano y Gimnasia de Mendoza, todos juntitos casi en los primeros 5 encuentros y de media distancia), recordando que con anterioridad sólo había convertido uno hace un par de temporadas en Caballito ante Ferro y también desde afuera del área. Indudablemente, su buena pegada y su juventud hizo que algún club de suiza se fijara en él, ya que tiene la doble ciudadanía franco-suiza y es uno de los jugadores vendibles del plantel albiceleste en este mercado de pases conjuntamente con Matias Godoy.

En diálogo con LA OPINION, el jugador de 23 años realizó un balance positivo de su equipo luego de la victoria ante Chacarita y de haber logrado el primer objetivo de clasificar a la Copa Argentina 2020, justo antes de irse hace pocos días de vacaciones al igual que el resto de sus compañeros. “Tuvimos una última semana de trabajo tranquila y relajada, además de estar contentos por la última victoria que nos dio el pase a la Copa. Sabemos que podíamos haber estado un poco más arriba, pero nos queda medio torneo aún y vamos a ir por todo cuando se reanude el próximo año el torneo”, relató en el inicio de la charla, donde luego agregó que “el balance grupal en general es bueno a pesar de que podíamos haber sumado algunos puntos más, pero entre varios factores no se pudo dar. Pudimos clasificar a la Copa, algo que no nos podíamos permitir no jugarla”. Posteriormente, Blondel habló de la fortaleza de local que se pudo recuperar, una condición que fue clave para poder cerrar el año entre los 7 primeros de la Zona B de la PN. “hacía varios torneos que no podíamos lograr una racha positiva de local y hacerles sentir ese rigor a los equipos que venían a jugar a Rafaela, y claro que fue vital para poder cerrar bien esta primera parte del campeonato. Esa fue otra de las cosas positivas que pudimos lograr". Y con respecto a lo que se debe mejorar para el 2020, el jugador destacó que “hay tiempo para ver todo eso, pero seguramente hay muchas cosas para corregir, sobre todo en el plano defensivo, pero ahora rescatamos lo positivo, que entremos a la Copa, que terminamos en una posición expectante y que nos pudimos afianzar en nuestro estadio. Siempre uno espera terminar lo más arriba posible, pero no terminamos en una mala posición sino que quedamos a un punto del lote de los 4 primeros del grupo”.

Teniendo en cuenta la gran diferencia que sacó San Martin en la cima, al igual que su escolta Sarmiento, y si aún sueñan con el ascenso directo, el futbolista surgido de la cantera albiceleste añadió que “en el fútbol puede pasar cualquier cosa y faltan 15 fechas más. Cierto que es difícil pero no es algo imposible, pero trabajaremos para hacer lo mejor y tratar de terminar entre los 4 primeros. Y si se puede luchar por el primer lugar, lo intentaremos". Y haciendo un balance personal, donde tuvo continuidad, opinó que “pude tener un buen torneo y fue, a la vez, donde más goles hice en mi carrera. En un solo semestre hice más goles que desde que debuté en el primer equipo, y por ese lado también el cierre del año fue positivo”.



EL FUTURO

Por último, y de cara a lo que se viene, le preguntamos si se ve en Atlético el próximo año. “La verdad que aún no lo sé. Estoy muy bien y cómo en Atlético y si llega algo como para mejorar en ambas partes, habrá que analizarlo”.