El Súper TC2000 define la temporada en Neuquén

Este fin de semana, el Súper TC2000 definirá quién es el primer campeón de la era turbo de la categoría más tecnológica de la región. Dos candidatos llegan con posibilidades de quedarse con el trono: Leonel Pernía, del Renault Sport, y Matías Rossi​, del Toyota Gazoo Racing. El representante de la marca francesa cuenta con 7 puntos de ventaja sobre su rival. En el autódromo de Centenario, Neuquén, habrá 25 unidades en juego, entre las 5 que se repartirán el sábado entre los ganadores de la Clasificación y de la Súper Clasificación, y las 20 que otorgará la final del domingo al triunfador.

Mientras tanto, entre los equipos, la distinción ya se la ganó el Renault Sport, que se consagró en la penúltima fecha, en Río Cuarto. Ese logro fue obtenido no solo por la actuación de Pernía, sino también por la del aún bicampeón, Facundo Ardusso, tercero en el certamen, aunque sin chances de defender su corona en el trazado patagónico.

Allí también se decidirá quién es el nuevo campeón de la Fórmula 2.0 by Renault. Cuatro candidatos pugnarán por la corona de la categoría escuela del automovilismo nacional: Tobías Martínez, con 390 puntos; Mateo Polakovich, con 376; Esteban Fernández, con 369, y Guido Moggia, con 364.



TEMPORAL Y DESTROZOS

Un temporal de viento azotó en las últimas horas el autódromo de Centenario, donde este fin de semana se disputará la última fecha del Súper TC2000. Las fuertes ráfagas, que alcanzaron los 77 kilómetros por hora, se hicieron sentir en el trazado como en zonas aledañas y también en la capital neuquina. Las carpas instaladas en los boxes sufrieron distintos daños y complicaron a quienes se encontraban en el lugar. Durante todo el día el viento estuvo presente y se intensificó durante la noche, detalló Mario Valenti, el primer integrante del equipo Campeones que se instaló en el escenario que albergará la definición del Súper TC2000. El subsecretario de Ambiente y protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, a su vez informó que se registraron siete caídas de árboles en distintos lugares de la ciudad. Y detalló que, según el registro meteorológico del Aeropuerto de Neuquén, las ráfagas más intensas fueron de 77 kilómetros por hora. Esto también generó que los bomberos de Centenario sofocaran las llamas que volvían a encenderse en un loteo de la localidad, por lo que se cree que se trató de un hecho intencional. Los pastizales secos y la cercanía de una escuela aumentaron el peligro de la situación. La jornada de este jueves comenzó con disminución del viento, aunque el mismo irá en aumento y para el sábado a la noche se pronostican ráfagas de 80 km/h.



"UN GRAN AÑO"

No es una semana cualquiera para Leonel Pernía. Sabe muy bien que vive los días previos a lo que sería su mayor conquista dentro del automovilismo nacional: el título del Súper TC2000. El piloto de Renault tiene experiencia, aunque el saldo no haya sido positivo en las resoluciones, ya que acumula cinco subcampeonatos entre el Súper TC2000 y el antiguo Turismo Competición 2000. Pernía logró una temporada magnífica, que le permite llegar con una ventaja que quizá pueda ser definitoria. El gran año tuvo dos situaciones determinantes: primero debió imponerse ante su compañero de equipo, Facundo Ardusso. Si bien no parecía estar bien claro cuál de los dos sería el principal representante de la marca en la lucha por el título, debió imponerse en la pista para quedar con esta posición de privilegio en la coronación. "Fue un gran año y hay que correr la carrera más importante, obviamente es una semana de muchos compromisos con el periodismo y los sponsors, pero ahora ya nos vamos a mentalizar en lo que tenemos que hacer y enfocarnos en el objetivo fundamental, que es ser campeón”, comentó el líder del certamen, con 170 puntos.