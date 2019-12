Un empresario sanfrancisqueño amenazó con matar a Cristina Policiales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Roberto Maggi afirmó que le hubiera gustado haber estado en la jura de la vicepresidenta para haberle "descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza", y la Cámara industrial que integra resolvió su apartamiento. Además, un fiscal pidió la detención del empresario sanfrancisqueño, quien ante la gravedad de lo ocurrido se quiere despegar de la amenaza. Y dice que la culpa es del periodismo.

La Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) de San Francisco le pidió Roberto Maggi -expresidente de la entidad-, que se tome una licencia en sus funciones de primer vocal titular por tiempo indeterminado (podría extenderse por 180 días) como consecuencia de la polémica desatada por sus dichos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que además serán investigados por la Justicia.

Esto es así, porque un juez de Córdoba pidió su detección y allanar su casa.

POSTEO DELATOR

En un posteo -que después eliminó- Maggi se lamentaba por no haberle "descargado una bala en la cabeza" a la vicepresidenta, de haber podido estar presente en la ceremonia de asunción el 10 de diciembre, tal lo dado a conocer por el colega La Voz de San Justo, de San Francisco.

ACTITUD EMPRESARIA

A poco de conocerse la gravedad de la situación, la entidad empresaria que integra Roberto Maggi se despegó por completo de la opinión vertida en Facebook.

FUE BORRADA

La publicación fue realizada poco después de la asunción de Alberto Fernández como presidente, y luego fue eliminada.

Sin embargo, usuarios de la red social pudieron realizar la captura de pantalla de la publicación, que luego trascendió en diferentes medios.

Las palabras de Maggi fueron publicadas en su cuenta personal de Facebook, donde además figura aún como presidente de la AIM cuando en realidad dejó esa función en octubre pasado, luego de conducir los destinos de la entidad gremial empresaria por dos períodos consecutivos.

UNA MEDIDA

DISCIPLINARIA

La medida de la Asociación de Industriales Metalúrgicos fue dada a conocer por Ariel Poli, titular de la entidad, quien encabezó una reunión de comisión directiva en la cual estuvo presente Maggi, que pidió disculpas por el contenido de la publicación y las consecuencias que la misma arrojó para con la entidad que integra.

Por otra parte, Poli dijo "queremos que deje sus funciones en este momento y que se aparte de la comisión, y estamos evaluando el tiempo de duración de esta licencia que podría extenderse por unos seis meses".

NO SE PUEDE

PERMITIR

Además, el industrial aclaró que como miembros de la Asociación "no podemos permitir que cualquier persona que integre la comisión directiva utilice las redes sociales para decir lo que se le dé la gana". Y sentenció "como institución debemos tomar una medida disciplinaria sobre cada caso generado por cualquier persona que integra la comisión directiva porque, de lo contrario, es poco serio".

TEXTO DE AMENAZA

En el posteo, que luego borró, Maggi también atacó a su hija Florencia al escribir "sin dudas que nuestro país hoy está de luto, verdadero asco me da. Ahora yo me pregunto, cómo no haber estado ahí y poder haberle descargado una bala en la cabeza a la sinvergüenza de Cristina. ¿Justo hoy a la enferma tilinga de la hija le dieron el alta médica en Cuba? ¡Qué casualidad!".

LA CULPA ES DEL

PERIODISMO

Como tantas veces suele suceder con quienes no se hacen cargo de sus expresiones cuando estas generan revuelo, y como en este caso rechazo total por parte de los argentinos bien nacidos, el industrial sanfrancisqueño al pedir disculpas expresó "fui víctima de un exabrupto que hice público en un posteo por este mismo medio (Facebook), el cual fue inmediatamente eliminado, pero que algunos medios sensacionalistas y oportunistas, lo replicaron en sus portales web".

Y agregó "no soy quién para salir a decir lo que dije, no soy un criminal para salir a meterle una bala a nadie".

Algo que no lo exime de una condena mayoritaria, sobre todo en un momento donde desde distintos estamentos del acontecer nacional, se brega para una definitiva culminación de la grieta, que tanto mal le ha hecho al pueblo en su conjunto.