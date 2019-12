Castells en la primera protesta contra el gobierno de Fernández Nacionales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA).- Dos días después del cambio de Gobierno, organizaciones sociales, con la presencia de Raúl Castells, cortaron ayer la avenida 9 de Julio y se movilizaron al Ministerio de Desarrollo Social para reclamar por "medidas concretas" de cara a fin de año.

La manifestación se realizó en el cruce con la calle Moreno, frente a la cartera que ahora conduce Daniel Arroyo y luego se trasladaron hasta la esquina de Diagonal Sur y Moreno, en reclamo por trabajo y asistencia. Referentes de la Organización Clasista Revolucionaria remarcaron a NA que lograron reunirse con autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, pero se trató de un diálogo "muy pobre".

"Las reuniones están, pero lo que necesitamos no es dialogar. Necesitamos alimentos para los comedores antes de fin de año. Estamos reclamando cosas muy elementales", indicó uno de los delegados de la OCR.

En tanto, el líder del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), Raúl Castells, que reapareció en la escena pública este jueves en el corte de 9 de Julio, subrayó: "El criterio no es provocar, pero estamos a 12 días de la Nochebuena y la grieta es entre los que tienen y los que no tienen para comer". En ese sentido, exigió "aumento de jubilaciones, Asignación Universal por Hijo, planes sociales y bolsones de alimentos".