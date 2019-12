Evo Morales en Argentina Nacionales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 13 (NA).- El ex presidente de Bolivia Evo Morales arribó ayer en la Argentina como "asilado" y realizará las presentaciones formales ante el Gobierno para adquirir la condición de "refugiado", aunque la Casa Rosada le pedirá "el compromiso de no hacer declaraciones políticas".

Fuentes de la Cancillería indicaron a NA que "por ahora no hay prevista una reunión" entre el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y el ex presidente de Bolivia Evo Morales. .

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, indicó que Morales "viene para quedarse en la Argentina, porque entra en condición de asilado y después pasará a tener la de refugiado". "El Ministerio del Interior le concederá en pocas horas la condición de refugiado, que está normada. El reglamento exige una serie de pautas y queremos de Evo Morales el compromiso de no hacer declaraciones políticas en la Argentina", detalló.