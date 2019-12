Conferencia de Zenklussen en el Parra Hotel & Suites

Este sábado 14 de diciembre de 8:15 a 9:30 horas se desarrollará la conferencia “La empresa: matriz para la formación y el desarrollo humano” a cargo Holger Zenklussen (profesor de la UCA y consultor internacional) en la sala auditorio del Parra Hotel & Suites, siendo organizado por la Pastoral Universitaria de Rafaela y la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) sede Rafaela.El encuentro tendrá un servicio de desayuno y el acceso es gratuito con cupo limitado. Los interesados se pueden inscribir al e-mail [email protected] o al link digital https://forms.gle/bTjiwRRjcwStx6287.En la oportunidad, se hará la presentación de Javier Di Biase como nuevo presidente de ACDE local en reemplazo de Oscar Parra. ACDE Rafaela nació en noviembre de 2004, ya pasaron quince años con la impronta del ex obispo Carlos Franzini junto a la Comisión de Justicia y Paz.“Pasaron ya 15 años y en donde me toco presidir con alegría de servir al Señor, desandando caminos nuevos en mi vida que me permitieron conocer a ustedes, personas maravillosas que me dejan muchas enseñanzas de vida y son muy valiosos en mi camino cristiano”, destacó Parra a modo de balance, para agregar que “considero que es bueno para todas las instituciones renovarse también en el rol de las personas. Les pido que colaboremos en rearmar el grupo y el acompañamiento necesario como equipo e intentemos sumar nuevas personas para esta nueva etapa”.Zenklussen es de Rafaela, tiene 80 años, su actual residencia es en la localidad de Susana, pero vivió en distintos lugares de la Argentina, países africanos, europeos y asiáticos. Sigue viajando para dar charlas.Cuenta con un extenso currículum: es licenciado en Administración de empresas de la UCA 1964 (graduación de oro, primera promoción), profesor de la UCA y de otras casas de estudios; realizó una especialización sobre Desarrollo Territorial en la Universidad de Alcalá (España) enviado por el gobierno nacional en la década de 1960 y otra sobre Economía Agraria en la Universidad de Texas (Estados Unidos). Fue galardonado con el San José de Plata por su trabajo fecundo (1985), director académico de la Escuela de Mandos Medios «El taller de Nazaret», título de su libro publicado en 1976; consultor de empresas y gobiernos.Conviene recordar que el citado disertante brindó una charla sobre “Universidad y empresa: desafíos de la formación universitaria en el mundo laboral de hoy” el 14 de noviembre último, en la «Casa del estudiante» (Sáenz Díaz 268), organizado por la Pastoral Universitaria de Rafaela.