Están todos los equipos Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Tras los encuentros del fin de semana, quedaron confirmados los 77 clubes que participarán tanto de la fase previa como de la final de la Copa Argentina 2020, certamen del cual participará Atlético de Rafaela.

La Copa Argentina ya tiene a los 77 equipos que participarán en la edición 2020. Quedarán 64 para la fase final, luego de ser disputada la etapa previa del certamen. Se trata de los 24 equipos de Superliga (o sea, todos), 14 de la Primera Nacional, 26 del Federal A (que se eliminarán hasta quedar 13), seis de Primera B, cuatro de Primera C y tres de Primera D.

En Primera Nacional, serán Alvarado, Atlanta, Atlético de Rafaela, Defensores de Belgrano, Riestra, Estudiantes de Buenos Aires, Estudiantes de Río Cuarto, Instituto, Platense, San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán, Sarmiento, Temperley y Tigre quienes participen de la Copa Argentina. Son siete de cada zona y el último en asegurar su presencia fue el Torito marplatense, que si bien ya estaba con un pie adentro debía esperar a que Guillermo Brown de Puerto Madryn no ganase por goleada ante Estudiantes en Caseros.

Luego, por la B Metro, la situación finalmente pudo definirse: Almirante Brown y Villa San Carlos ya estaban clasificados y ahora se sumaron Comunicaciones, JJ Urquiza, Talleres y San Telmo. Quedaron afuera Los Andes (perdió con el Cartero), Deportivo Armenio (cayó ante Acassuso) CADU y Tristán Suárez (estos últimos dos empataron en Zárate). Lo curioso es que el conjunto Tallarín logró su plaza sin haber disputado el último partido (enfrentará este lunes a Sacachispas).

Tanto la Primera C como la Primera D ya tenían a sus representantes anotados: Cañuelas, Laferrere, Dock Sud y Real Pilar por la cuarta categoría y Claypole, Liniers y Sportivo Barracas por la quinta.

En la rama federal, el torneo de mismo nombre logró completar la nómina de 26 equipos. Tienen pasaporte a la qualy por la Zona 1 Chaco For Ever, Güemes de Santiago, Sarmiento de Resistencia, Douglas Haig, Boca Unidos, Sportivo Atlético Club Las Parejas, Central Norte de Salta, Unión de Sunchales, Defensores de Pronunciamiento, San Martín de Formosa, Defensores de Villa Ramallo, Sportivo Belgrano de San Francisco y Crucero del Norte.

Por otra parte, por el grupo 2 del Federal A, los clasificados fueron Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Villa Mitre de Bahía Blanca, Deportivo Madryn, Ferro de General Pico, Sansinena de General Cerri, Cipolletti, Estudiantes de San Luis, Sportivo Peñarol de Chimbas, Camioneros, Círculo Deportivo de Otamendi, Sol de Mayo de Viedma y Desamparados de San Juan. ​Ahora, se enfrentarán para que la mitad avance a la fase final.

Finalmente, se encuentran los 24 equipos de Superliga, que ya están clasificados solo por jugar en Primera. La Copa Argentina 2019/2020 va tomando forma (resta definir que 13 de los 26 equipos del Federal la jugarán) y, como siempre, la emoción la pondrá el Ascenso.