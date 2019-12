"Estamos satisfechos y orgullosos de lo logrado" Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Al finalizar su gestión, Leonardo Crosetti hizo un balance de su trabajo en la Subsecretaría de Deportes.

Tras finalizar su gestión en la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Rafaela, luego de dos años, Leonardo Crosetti hizo un balance de lo realizado con fuerte presencia en el deporte social, de base, priorizando el trabajo de los clubes de barrio y las subcomisiones.

"Uno termina con sensaciones encontradas, por todo lo que se ha logrado y hecho, con la posibilidad de seguir creciendo y la imposibilidad de poder hacerlo desde adentro, pero si junto a los nuevos funcionarios desde afuera ayudándolos. Somos parte de un proyecto político que lidera el intendente Luis Castellano en la ciudad. Por lo cual uno va a seguir colaborando siempre desde ese punto», manifestó en el funcionario saliente en su introducción".

En el resumen de lo generado desde fines de 2017 hasta hoy, destacó que "estamos muy satisfechos y orgullosos de todo lo que hemos logrado con el equipo tan reducido que tenemos en la Subsecretaría de Deportes, ya que hemos llevado la vara muy alta como habitualmente se dice, dimos vuelta la Subsecretaría positivamente ante la ciudad de Rafaela. Uno se va muy entusiasmado, muy orgulloso de todo el esfuerzo personal y del equipo. Con la frente muy alta, salimos por la puerta grande sabiendo que se hicieron cosas y se potenciaron, por ejemplo la media maratón ya estaba en camino pero se duplicó la cantidad de inscriptos. Además se fueron incorporando muchas cuestiones y no solo la certificación del circuito, como las reuniones con los grupos de running".

También recalcó que "se ha hecho mucho hincapié en el deporte amateur, para que los deportistas sigan creciendo y cuando den el salto al nivel profesional o elite sean tomados por empresas o por otros organismos estatales provinciales o nacionales. Los deportistas amateurs fueron un poco la base de la Subsecretaría".

En el análisis de lo trabajado con los clubes, puntualizó que "acompañamos a las 29 instituciones de Rafaela, la mayoría en condiciones complicadas porque la realidad económica hace que puedan medianamente sostenerse, pero no realizar inversiones. Allí el Estado Municipal en estos dos años ha generado un apoyo de inversiones grande para que los clubes puedan mantenerse, y seguir ampliándose en cantidad de chicos o socios con la infraestructura".

No obstante, mencionó que "hoy en las instituciones está muy difícil el cobro de las cuotas a los socios y los costos de profesionales, leyes sociales y mantenimiento son cada vez más elevados. Las entidades valoraron el esfuerzo conjunto que se hizo en estos dos años. Fue un período corto, en el cual llevó un tiempo reconocer las funciones de la Subsecretaría no viniendo desde la función política, aunque sí pública, y donde en el medio estuvo el desgaste natural del período de elecciones".

En el recorrido de la gestión, también apuntó que "hemos creado programas nuevos como Atletismo en los Barrios, consolidados otros como Ciclismo en los Barrios. Lo del fútbol femenino fue muy importante, porque tienen la posibilidad ahora las deportistas de jugar un torneo oficial en la Liga Rafaelina, lo cual fue apuntalado desde aquí".

Volviendo a los clubes, acotó que "trabajamos personalmente con las 214 Subcomisiones que hay en la sumatoria de las instituciones, lo cual ha generado un desgaste importante pero también una satisfacción grande. Muy pocos, porque quizás no tuvimos conocimiento de alguno, pueden decir que la Municipalidad no los visitó".

Finalmente, destacó el agradecimiento a "a la familia, a mi mujer, durante cuatro-cinco de las siete noches de la semana uno tuvo que estar afuera de casa porque en el deporte los clubes trabajan tardecita o noche, y había que acompañarlos. También agradecer al intendente que me ha dado esta posibilidad de trabajar para la ciudad y transformar la realidad de las instituciones y su futuro, como el de los deportistas de Rafaela, y a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes que trabajó muchísimo".