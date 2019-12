No es grave la presencia de ractopamina en carne, y esperan exportar más a Rusia SUPLEMENTO RURAL 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Ese mercado representa un fuerte volumen de ventas para Argentina y ya hubo otros casos anteriores con situaciones similares. El trabajo del Senasa.

FOTO INTERNET CARNE. Esperan habilitar más plantas para exportar a Rusia.

El caso de la presencia de ractopamina en la carne argentina generó cierto impacto en el sector.

Y la decisión de Rusia de restringir las importaciones provenientes de cinco frigoríficos nacionales, desembocó hace días en una reunión entre autoridades del Senasa y el Servicio Ruso de Control Veterinario y Fitosanitario (Rosselkhoznadzor), y hasta se habló de una posible queja formal por "exigencias sanitarias poco consistentes".



NO ES GRAVE, Y UN

"MAYOR DETALLE"

Sin embargo, tal lo señalado por Infocampo en un informe, desde el organismo argentino aseguran que la noticia no es grave, dado que este tipo de situaciones ya ocurrieron y las bajas son mínimas.

De hecho, en la videoconferencia Argentina le pidió a Rusia un "mayor detalle" que permita alcanzar la trazabilidad de las partidas que se impugnaron, para hacer un seguimiento que le permita al Senasa saber dónde surgió el problema.



UNA NUEVA TANDA

DE PLANTAS

"La cita no tuvo mayor trascendencia, transitó por los carriles habituales", contaron fuentes del Senasa, a la vez que resaltaron el hecho de que ese contacto les permitió solicitar una futura visita de los delegados rusos, a fin de que recorran la nueva tanda de plantas que están a la espera de la habilitación para empezar a exportar.

Es que el mercado ruso es muy importante para Argentina, y se sabe que las empresas no quieren perder ventas.

Actualmente, y más allá de los cinco suspendidos, existen otros 41 frigoríficos nacionales que envían contenedores con productos cárnicos a ese destino.

Y se espera que sean muchos más, lo que hace pensar en miles y miles de toneladas que se exportan.



LAS SUSTANCIAS

PROHIBIDAS

No es la primera vez que sucede un caso de este tipo.

Desde el sector aseguran que, en realidad, ya son 13 los frigoríficos suspendidos por diversos motivos, principalmente por la aparición de sustancias prohibidas, como puede ser la ractopamina o la tetraciclina.

"Según el caso, se lo advierte para que corrija el rumbo y no se repita en nuevos envíos. Si es un poco más grave, se lo suspende y se pide una nueva inspección de la planta si amerita. Puede pasar que consideren más grave el hecho y que la suspensión que podría revertirse con una nueva inspección nunca llegue", le contaron fuentes a Infocampo.



ESTADO DE ALERTA

Mientras tanto, desde el Senasa están poniendo énfasis para que este tipo de situaciones no ocurran, y no se arriesgue un mercado de semejante magnitud.