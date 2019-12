Se dieron a conocer las claves para evitar intoxicaciones en el ganado SUPLEMENTO RURAL 12 de diciembre de 2019 Redacción Por El INTA Balcarce recomendó el monitoreo permanente de los potreros y de los alimentos para prevenir la diplodiosis, una patología tóxica provocada por el hongo stenocarpella maydis que, en casos extremos, provoca la muerte del ganado.

FOTO ARCHIVO GANADO. Recomiendan el monitoreo permanente de los potreros y de los alimentos, para prevenir la diplodiosis.

El Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA Balcarce, Buenos Aires, lanzó una serie de recomendaciones para prevenir la diplodiosis, una patología tóxica que se manifiesta en el ganado bovino mediante temblores musculares, ataxia y parálisis y, si no son apartados del alimento contaminado, puede provocar la muerte.

De acuerdo con Joaquín García Lorenzana, residente del SDVE del INTA, desde 2003 (año del descubrimiento de esta patología) se reportaron 16 brotes, y la mayoría de los casos ocurrió sobre maíces diferidos y sobre rastrojos contaminados.

"El hongo prolifera cuando se dan condiciones de estrés durante la floración y humedad (entre enero y marzo), por lo tanto los animales cuando consumen los maíces diferidos o los rastrojos manifiestan la enfermedad entre abril y septiembre", explicó el especialista según lo informado por Infocampo.

El brote se puede dar entre abril y septiembre, debido a que el hongo encuentra condiciones (como precipitaciones en el llenado del grano), que resultan ideales para su crecimiento y diseminación.



LOS SIGNOS

En cuanto a los signos, García Lorenzana describió que el ganado intoxicado suele manifestar problemas nerviosos, temblores musculares, ataxia (perturbación) y parálisis. Las vacas preñadas que consumen maíces contaminados, especialmente durante el último tercio de la gestación, pueden sufrir abortos o el nacimiento de terneros débiles, con signos clínicos nerviosos.

“Los signos pueden empezar unos días después del consumo de maíz contaminado. Si bien la mortalidad puede llegar a ser alta, si los animales son retirados del potrero infectado, se recuperan a los 7 o 10 días", expresó García Lorenzana.

En este sentido, la clave está en el monitoreo permanente de los potreros y de los alimentos.

"Es fundamental la observación de los signos en los animales y la detección del hongo en la planta de maíz", indicó el especialista además de señalar la necesidad de confirmar la contaminación a tiempo para modificar la dieta del rodeo.



ESTUDIO Y EVALUACION

"El estudio y la evaluación de estos casos es el resultado del trabajo de alumnos de la Residencia Interna en Salud Animal, que funciona en el INTA Balcarce desde 1988. En la actualidad, la residencia tiene una duración de 18 meses y los alumnos participan de las actividades del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado del INTA Balcarce", informó el comunicado del INTA.



DIPLODIOSIS

La diplodiosis es una enfermedad causado por micotoxinas de hongos que atacan al maíz y que afecta a bovinos, ovinos, cabras, equinos, aves, que consumen maíz contaminado por el hongo Stenocarpella maydis (S.maydis). Las especies de interés veterinario dentro de este género son: S. maydis y S. macrospora. En Argentina solamente se encuentra descripta la especie maydis como causante de muerte en animales.

Se cree que el principio tóxico responsable de causar la enfermedad es la diplodiatoxina.

Y algunos autores consideran que esta no es la micotoxina más importante producida por este patógeno, ya que se cree que solamente es responsable de sólo algunos de los signos de la toxicidad que causa en los animales.

La patología afecta animales de todas las edades, en Argentina se ha diagnosticado en vacas, vaquillonas y toros, y las manifestaciones clínicas de la enfermedad se caracterizan por trastornos neuromusculares y muerte.

En la bibliografía internacional describen casos de abortos en bovinos y ovinos, pero en nuestro país hasta el momento no sean diagnóstico aborto por esta causa.