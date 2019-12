“Le tengo mucha confianza a este equipo” Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Carlos Eguiazu, vice de la Crema, hizo un balance del último semestre y habló de lo que se viene: campeonato, posibles salidas y refuerzos.

FOTO ARCHIVO FESTEJO. / Atlético fue de menos a más y en el final del torneo pudo hilvanar una serie de resultados que lo dejaron en una posición expectante en la Zona B. FOTO ARCHIVO CARLOS EGUIAZU. / "El cuerpo técnico que tenemos es de lo mejor que hemos tenido en mucho tiempo a esta parte".

Con los jugadores de vacaciones, y el cuerpo técnico ajustando detalles para definir qué se sale a buscar en el mercado, nada mejor que hablar con uno de los referentes del fútbol de Atlético de Rafaela. Sereno y tranquilo como siempre, Carlos Eguiazu, vicepresidente de la “Crema”, dialogó con LA OPINION.

“Buscábamos ingresar a la Copa Argentina y quedar ahí de la zona de clasificación para el reducido, estamos cerca de meternos entre esos cuatro y hoy por hoy me parece que hay seis o siete equipos que van a pelear por esos puestos y nosotros vamos a ser uno de ellos, no tengo dudas”, aseguró.

Al torneo de la Primera Nacional le queda la segunda rueda, quince fechas. Atlético tendrá ocho partidos en casa y siete de visitante. Y en relación a ello, y haciendo cuentas por cómo viene la zona B, el directivo comentó: “Tenemos que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos de local como para tratar de asegurarnos un lugar dentro de los cuatro, si logramos eso vamos a estar bien”.

Y en relación a lo demostrado en la primera rueda, Eguiazu aseguró: “Le tengo mucha confianza a este equipo, puede salir a cualquier cancha a batallarla y pelearla”.

En relación al presente del plantel, licenciado hasta el 6 de enero, apuntó: “Todo normal, Walter (Otta) se fue el viernes y quedamos en ver un poco que había en el mercado, ver si se va a dar alguna salida o no. Estamos en conversaciones con el tema Godoy, no hay nada resuelto, y lo mismo de Blondel por el cual todavía no hay nada. Walter esta armando una lista de prescindibles, no de los jugadores que están arriba sino de los juveniles que están en liga y veremos de colocarlos en distintos clubes, a partir de ahí, veremos”.



-¿Dependen de alguna venta para poder incorporar?

-Hay que ver qué hacemos, si continúan todos, si hay alguna rescisión o no. No hay demasiado en el mercado, no hay ningún club que haya incorporado jugadores, para traer más de lo que tenemos seguimos de esta manera. Me parece que va a ser un mercado muy tranquilo, por lo menos en estos días. El torneo recién empieza el 8 de febrero y todavía hay mucho tiempo.



-Y si salen al mercado, ¿Qué puesto buscarán reforzar?

-El viernes se fue Walter (Otta), vamos a ver. Les dijo a todos los jugadores que se deben presentar el 6 de enero, mientras tanto esperaremos si hay algún ofrecimiento por alguno, si algún jugador se quiere ir, hoy por hoy nadie manifestó nada. Si alguno se va veremos que pasa. No hubo ningún pedido por nadie. Está todo muy tranquilo, ni creo que haya movimientos en enero.



-Uno de los objetivos era recuperar la localía, fundamental para tratar de pelear por cosas importantes.

-Sin dudas. Hoy los campeonatos los marcas con una localía fuerte. Si Atlético sigue manteniendo esa localía importante se pude meter entre los cuatro, ningún equipo puede estar relajado. San Martín esta ahí arriba pero no marcó grandes diferencias, nosotros tuvimos partidos que los podríamos haber ganado como también perdido, nadie marco una diferencia abismal. Todos los equipos fuimos muy parejos.



-En varios partidos se vieron perjudicados, notoriamente, por los fallos arbitrales…

-A todos les pasó más o menos lo mismo, todos nos quejamos del nivel de los árbitros. A nosotros nos pasaron algunas cosas que fueron muy evidentes, en Defensores de Belgrano, San Martín de Tucumán, Sarmiento… Hay circunstancias que te marcan, en Dálmine. No hay nada en contra de Atlético de Rafaela, digo que hemos tenido la mala suerte que no nos jugaron a favor, no estoy viendo fantasmas, sí que deberíamos tener tres o cuatro puntos más, sin ningún tipo de dudas.



-¿Se encontraron con lo que esperaban de este cuerpo técnico?

-El cuerpo técnico que tenemos es de lo mejor que hemos tenido en mucho tiempo a esta parte, me gusta mucho, son muy laburantes, trabajan muchísimo, conocen la categoría. El comienzo fue irregular porque nos tocó un juego con Adrogué que en una jugada aislada nos llegan y nos empatan faltando 10 minutos, con Tigre lo podíamos perder como así también haber empatado y después nos toca con Quilmes donde erramos un penal faltando 15 minutos, lo veíamos como el ‘cuco’ del campeonato y hoy la realidad es totalmente otra. Con el correr de las fechas, principalmente en estas últimas, creo que se pudo ver realmente el equipo y lo que todos esperábamos.



-¿Qué le está faltando para terminar de afianzarse como serio candidato a pelear por el ascenso?

-Los equipos que lograron cosas importantes en Atlético estuvieron dos o tres años jugando juntos. En el primer ascenso ya venían jugando desde hace unos años en el club, en el 2011 veníamos de perder dos finales con Gimnasia, tenían un conocimiento que es clave. Este es un equipo nuevo, que se formó y no debe tener más de 20 partidos jugando juntos, contando los de pretemporada, hoy por hoy, en los últimos partidos se empezó a ver algo distinto. En la segunda rueda va a ser diferente, se conocen más. Vino Alderete como alternativa y no sólo que terminó jugando en un gran nivel, sino que terminó siendo uno de los mejores; Leo Acosta lo mismo, cuando le tocó entrar fue desequilibrante y se ganó su lugar. Se están encontrando de a poco, el técnico me dice que no se vaya ninguno a menos que se quieran ir o que llegue alguna oferta que no se pueda rechazar, esta es la base para lo que resta del campeonato.