Colón visita a Arsenal en el juego pendiente Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por SUPERLIGA

FOTO ARCHIVO TOMAS CHANGALAY

BUENOS AIRES, 12(NA). - Arsenal de Sarandí, dentro de la zona de clasificación a las Copas internacionales, recibirá hoy al convulsionado Colón de Santa Fe, que se quedó sin entrenador el último fin de semana, en el postergado de la decimotercera fecha de la Superliga.

El encuentro se disputará en el estadio "Julio Humberto Grondona" a partir de las 21:00, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de TNT Sports Premium.

Este cruce había sido postergado a raíz de la participación del "Sabalero" en la final de la Copa Sudamericana, que finalmente perdió ante Independiente del Valle de Ecuador, aunque con otro presente que en aquel momento.

Es que el equipo santafesino, que en total tendrá cuatro cambios, despide un año con altibajos, donde más allá de su destacada participación internacional no pudo mantener el pulso en la Superliga, lo que desembocó en la salida de Pablo Lavallén. Pablo Bonaveri, técnico de la división Reserva, saldrá con el primer equipo mientras los dirigentes trabajan para contratar al entrenador para 2020.

Otra baja sensible será la del capitán, Luis "Pulga" Rodríguez: aunque no hubo un parte oficial, el tucumano sufrió una contractura muscular, justo en medio de rumores sobre su no continuidad.



Arsenal - Colón

Arbitro: Andrés Merlos. Estadio: Julio Humberto Grondona. Hora: 21:00. TV: TNT Sports.



Arsenal: Sappa; Torrent, Pereyra, Sbuttoni, Papa; Soraire, Méndez, Alvarez Suárez, Giménez; Kaprof y García. DT: Sergio Rondina.



Colón: Burián; G. Díaz, Ortíz, Olivera y Vigo; Bernardi, Zuqui, Estigarribia y B Galván; Chancalay y Morelo. DT: Pablo Bonaveri (interino).