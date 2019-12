Clasificados a octavos Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por CHAMPIONS LEAGUE

Ya están los 16 clubes que a partir de 2020 buscarán quedarse con el trofeo más preciado de Europa. Ayer quedaron sentenciados los ocho grupos de la Champions League y también se definieron los que jugarán el resto de la temporada en la Europa League.

El mejor equipo de la fase de grupos fue el Bayern Múnich, único que logró puntaje perfecto y además fue el más goleador, con 24 tantos. Por otra parte, el menos goleado fue el PSG, que apenas recibió dos conquistas, gracias a las actuaciones de su nuevo arquero, Keylor Navas.

Los clubes que quedaron al frente de sus zonas fueron PSG (Francia), Bayern Múnich (Alemania), Manchester City (Inglaterra), Juventus (Italia), Liverpool (Inglaterra), Barcelona (España), RB Leipzig (Alemania) y Valencia (España).

Los ocho escoltas fueron Real Madrid (España), Tottenham (Inglaterra), Atalanta (Italia), Atlético Madrid (España), Napoli (Italia), Borussia Dortmund (Alemania), Lyon (Francia) y Chelsea (Inglaterra).

Los únicos dos países cuyos representantes en su totalidad accedieron a la siguiente fase fueron Inglaterra y España, por lo que la Premier League y La Liga tendrán cuatro clubes cada uno en octavos de final.

El sorteo que enfrentará a primeros contra segundos se realizará el lunes 16 de diciembre y vale recordar que los equipos del mismo país no podrán cruzarse, por lo que aquellos que auguraban un posible choque entre el Barcelona y el Real Madrid, deberán esperar, al menos hasta los cuartos de final. Además, tampoco podrán medirse aquellos que hayan compartido grupo.



Ayer: Shakhtar 0 vs Atalanta 3, Dinamo Zagreb 1 vs Manchester City 4, Brujas 1 vs Real Madrid 3, Atlético Madrid 2 vs Lolomotiv Moscú 0, Leverkusen 0 vs Juventus 2, PSG 5 vs Galatasaray 0, Olympiacos 1 vs Estrella Roja 0, Bayern 3 vs Tottenham 1.