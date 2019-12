Gobierno llama a extraordinarias al Congreso por leyes de emergencias Nacionales 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Se espera que el Poder Ejecutivo envíe en las próximas horas los proyectos de emergencia económica, sanitaria y social. El debate en el recinto podría ser miércoles o jueves de la semana próxima.

FOTO NA A TRABAJAR. Los legisladores el martes en la Asamblea; la semana que viene deberán sesionar.

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Gobierno tiene previsto convocar hoy a sesiones extraordinarias del Congreso con el fin de avanzar en forma acelerada con los proyectos de emergencia económica, sanitaria y social, y se espera que el lunes concurran ministros a explicar los tres proyectos.

El presidente Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordaron que el llamado a extraordinarias se publique este jueves en el Boletín Oficial para avanzar lo más rápido posible con la agenda legislativa de emergencia que plantea el nuevo Gobierno.

Así lo indicaron a NA fuentes de la Cámara de Diputados, que indicaron que la idea del oficialismo es sesionar el 18 de diciembre para aprobar la emergencia económica, que contempla delegación de facultades al Poder Ejecutivo para reajustar partidas presupuestarias, algo frente a lo que la oposición ya empezó a plantear reparos.

Junto a esa iniciativa se tratarían otro proyecto de emergencia sanitaria -que fue anunciado por Fernández durante su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa- y otro de emergencia social.

Massa y el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, tuvieron una reunión este miércoles con el titular de la bancada de Juntos por el Cambio, Mario Negri, para empezar a diagramar el esquema de trabajo, y de ese encuentro surgió la posibilidad de que el próximo lunes concurran ministros a explicar las tres iniciativas.

Según supo Noticias Argentinas, Negri les manifestó la voluntad de la bancada opositora de debatir todos los temas, pidió que el Ejecutivo envíe cuanto antes los proyectos para estudiarlos y expresó algunos reparos sobre la emergencia económica, por la "discrecionalidad" que otorgaría al Ejecutivo.

Ante esa advertencia, Massa y Kirchner le dijeron que no tienen en mente subir el tope del 5 por ciento del Presupuesto para reasignar partidas, ya que es el límite que le marcó el peronismo al gobierno de Juntos por el Cambio en 2017, último año en el que rigió la emergencia económica.

Respecto de la emergencia sanitaria y la social, ambas son leyes que están vigentes, pero vencen el 31 de enero, por lo que el Gobierno necesita una nueva ley.

En el Senado, el jefe del bloque Frente de Todos, José Mayans, espera para reunirse con la presidenta de la Cámara, Cristina Kirchner, para empezar a diagramar el cronograma de trabajo, según confiaron a NA fuentes de esa bancada.

La idea de los senadores oficialistas, en principio, es sesionar el 27 de diciembre para aprobar las tres emergencias, si es que Diputados logra aprobarlas el 18, dado que a diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la Cámara baja el oficialismo no tiene mayoría.

El Frente de Todos necesitará alcanzar un acuerdo con la oposición en la Cámara baja, dado que el cronograma tentativo establece que los temas se traten en comisiones el martes y al día siguiente se voten en el recinto, lo cual requiere de la aceptación de los dos tercios de los presentes.

Si los tres proyectos son aprobados por la Cámara de Diputados, el oficialismo no tendría dificultades en el Senado, donde cuenta con una holgada mayoría de 41 votos, a lo que se suma que Mayans ya abrió un diálogo con su par de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

Si bien la oposición no tiene chances de bloquear al oficialismo en la Cámara alta, tanto Naidenoff como el mendocino Julio Cobos le anticiparon al formoseño que encabeza la bancada oficialista su voluntad de colaborar, aunque aclararon que observarán cada tema.