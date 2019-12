Castellano participó del acto de asunción del gobernador Perotti

“Omar fue muy claro, muy contundente y muy realista en su discurso y eso me pone muy contento porque abordó la problemática actual como el empleo, la inseguridad, la situación económica y social”, expresó el intendente Luis Castellano en el acto de asunción de Omar Perotti como Gobernador de la Provincia de Santa Fe.

En la jornada de ayer, el rafaelino que llegó a la provincia juró como gobernador en la Asamblea Legislativa, en el recinto de la Cámara de Diputados. Lo hizo junto a su vicegobernadora, Alejandra Rodenas, quien fue la primera que prestó juramento para luego asumir como máxima autoridad de la Asamblea.

Luego, el gobernador saliente Miguel Lifschitz realizó el traspaso de atributos, bastón de mando y banda, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno donde Castellano participó como invitado especial en primera fila, junto a otros funcionarios de la Municipalidad de Rafaela, como el jefe de Gabinete, Marcos Corach entre otros.

El mandatario local sostuvo, además: “Es una jornada histórica, muy emocionante, un rafaelino que gobierna la provincia de Santa Fe y creo que es una posibilidad enorme para el interior también”. “En definitiva, hoy expuso lo que es él, una persona de gestión, pragmática y con los pies sobre la tierra para gobernar”, finalizó Castellano quien también estuvo junto a la futura secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero.

Junto a Castellano participaron otros intendentes electos de la Provincia de Santa Fe, como el rosarino Pablo Javkin que asumió el martes en un acto que contó con la presencia de Perotti y el de la capital provincial, Emilio Jaton, quien tiene previsto tomar posesión de su cargo hoy por la mañana durante una ceremonia en la que también estará el flamante Gobernador.

Anoche, tras recibir por parte de Miguel Lifschitz el bastón y la banda gubernamental, Perotti comenzó a recibir saludos y abrazos de una importante cantidad de rafaelinos invitados especialmente al acto de asunción, entre ellos el ex director de Diario LA OPINION, Roberto Actis y el titular de la Cámara de Comercio Exterior, Edmundo López.

Perotti, que al igual que en la Legislatura, estuvo acompañado por su esposa, Viviana Albanesi y sus tres hijos, también invitó especialmente al ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el también rafaelino Ricardo Lorenzetti, con quien se suele reunir en Rafaela.



LA REFERENCIA

A RAFAELA

Durante el mensaje que pronunció ante la Asamblea Legislativa poco después de prestar juramento y de despedir al presidente, Alberto Fernández, el gobernador Perotti dedicó unas líneas para recordar sus orígenes.

"Creo en la producción y el trabajo. Soy un gringo que creció en el campo, se educó en la ciudad de Rafaela, allí junto a emprendedores desde muy pequeños formaron empresas que llevaron el trabajo de nuestra gente al mundo. Una zona donde campo, industria, servicios, educación caminan juntos. Creo en eso, creo en el valor del esfuerzo, creo en el valor de hacer las cosas bien. Eso me enseñaron mis viejos. Nos marcaron a fuego lo que está bien y lo que está mal. No todo puede dar lo mismo", subrayó con firmeza.

Perotti consideró que "los desafíos pueden ser nuevos, las herramientas o programas para enfrentarlos pueden ser nuevos, pero los valores para hacer las cosas bien no son nuevos, el respeto, la solidaridad, el esfuerzo, la transparencia tienen plena vigencia".