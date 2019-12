BUENOS AIRES, 11 (NA). - Alberto Fernández juró ayer al mediodía como Presidente de la Nación frente a la Asamblea Legislativa y la Argentina tiene nuevo mandatario por los próximos cuatro años.

Acto seguido, Cristina Kirchner juró como Vicepresidenta de la Nación, ante legisladores, gobernadores, intendentes, jueces y líderes internacionales.

En una ceremonia presidida por la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti, Fernández finalizó su juramento con: "Que Dios y la Patria me lo demanden".

A su turno, Cristina Kirchner juró: "Que Dios, la Patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden".

El presidente Alberto Fernández convocó este mediodía "a la unidad de toda la Argentina en pos de un nuevo contrato ciudadano social". "Vengo a convocar a la unidad de toda la argentina en pos de un nuevo contrato ciudadano social, fraterno y solidario", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso. En su discurso de asunción, el jefe de Estado destacó su "compromiso democrático" para que se garantice "el respeto a los disensos". "Las insuficiencias y problemas de la democracia se resuelven con más democracia", añadió.



"Nadie sobra en nuestra nación"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "nadie sobra" en el país y subrayó: "Vengo a invitarlos a construir el sueño de esa Argentina democrática que aún nos merecemos". "Nadie sobra en nuestra Nación, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones, tenemos que suturar muchas heridas", enfatizó Fernández. A su entender, "apostar a la fractura y a la grieta, es apostar a que esas heridas sigan sangrando". "Quiero se capaz de corregir mi errores, en lugar de situarme en un pedestal", señaló el flamante Presidente. Ante la Asamblea Legislativa, sostuvo, además, que es necesaria una "convivencia positiva", partiendo "de que toda verdad es relativa", y -según dijo- tal vez se logre "una realidad superadora, como dijo Néstor Kirchner".



"Los vengo a convocar sin distinciones para colocar a la Argentina de pie"

El flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró ayer que "sin distinciones" viene a convocar "para colocar a la Argentina de pie al desarrollo con justicia social". "Los vengo a convocar sin distinciones para colocar a la Argentina de pie para el desarrollo con justicia social", sentenció Alberto Fernández en el inicio de su discurso en el Congreso de la Nación. "Es necesario poner Argentina de pie para avanzar, recuperar equilibrios sociales económicos y productivos que hoy no tenemos, ser conscientes de las profundas heridas que padecemos y necesitan curarse", agregó. "Tenemos que superar el muro del rencor y el odio, el hambre que deja a millones a hombres y mujeres, y superar el del despilfarro de nuestras energías productivas. Estos muros y no nuestras ideas distintas son los que nos dividen, no quiero que las palabras sena un monólogo", completó.



"Superar el muro de las fracturas implica crear una ética de las prioridades"

El presidente Alberto Fernández subrayó ayer al mediodía que "superar el muro de las fracturas implica crear una ética de las prioridades", ante lo cual llamó a "poner un freno a la catástrofe social". "Superar el muro de las fracturas implica crear una ética de las prioridades: empezar por los últimos para poder llegar a todos. Toda la Argentina unida le tiene que poner un freno a la catástrofe social: sin pan, no hay democracia ni libertad", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso. En su discurso de asunción, el jefe de Estado señaló que "la primera reunión será sobre el Plan Integral contra el Hambre" para "ponerle fin a este presente penoso". "Los marginados y excluidos los afectados por la cultura del descarte no sólo necesitan premura un pedazo de pan al borde de nuestra mesa, necesitan ser parte, comensales en la misma mesa, la mesa grande de una Nación que tiene que ser nuestra casa común", añadió Alberto Fernández.



"Queremos un estado presente y constructor de una economía social"

El flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que pregonará por un Estado "presente y constructor de una economía social" y anunció que creará un sistema masivo de créditos no bancarios a tazas bajas. Fernández hablo de "prioridades" económicas, ya que las familias están "asfixiadas" por los "altos niveles de endeudamiento" porque han tomado créditos "para comprar alimentos, remedios o pagar facturas de servicios". También refirió a la situación "dramática" de las pequeñas y medianas empresas y aseguró que en la economía que viene se tendrá en cuenta al "cooperativismo y la agricultura familiar": "la cultura del trabajo se garantiza creando trabajo, no de otro modo". En ese sentido, refirió a que en los jóvenes el índice del desempleo es del 30 por ciento y en las mujeres más aún, sumado a que más de un millón de jóvenes "no estudian ni trabajan".



"Va a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos"

El presidente Alberto Fernández afirmó este mediodía que "va a llevar algún tiempo lograr" la recuperación de la economía, como consecuencia de "las malas decisiones" adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri. "Va a llevar algún tiempo lograr aquello que todos queremos", expresó Fernández ante la Asamblea Legislativa. En su primer discurso como Presidente, sostuvo que en los próximos días convocará a todos los sectores para "impulsar un conjunto de medidas económicas y sociales que comiencen a revertir el atraso social y productivo". Dijo, al respecto, que impulsará "la puesta en marcha de acuerdos básicos" para que "la Argentina se encienda y pueda volver a caminar". En ese pasaje de su discurso, señaló que el macrismo dejó "la tasa de desocupación más alta desde 2006", y llevó "el dólar de 9,70 a 63 pesos solo en cuatro años". "La Argentina no para de achicar su economía", afirmó Fernández, e indicó que "la pobreza actual está en los valores más altos desde 2008, se han retrocedo más de 10 años".



"Para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser propio y no por alguien de afuera"

El presidente Alberto Fernández remarcó que "para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser propio y no por alguien de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado". "Para poner a la Argentina de pie el proyecto debe ser propio y dictado por nosotros y no por alguien de afuera con remanidas recetas que siempre han fracasado", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso. En su discurso de asunción, el jefe de Estado enumeró los indicadores económicos que recibe de la gestión de Mauricio Macri y advirtió que "detrás de estos terroríficos números hay seres humanos con expectativas minadas". "El tejido social está estado de extrema fragilidad por la fuga de capitales. Hemos pasado del estancamiento a una caída libre", añadió. Asimismo, confirmó que no le dará tratamiento parlamentario al proyecto de Presupuesto enviado por Macri: "No refleja las realidades sociales ni los compromisos de deuda que se han asumido".



"No vamos a repetir la misma historia de técnicos imprudentes que prometen planes que no van a poder cumplir"

El presidente Alberto Fernández afirmó que en la renegociación de la deuda su administración no repetirá "la misma historia de técnicos imprudentes que prometen planes que no van a poder cumplir", poniendo en riesgo "a los argentinos". "No vamos a repetir la misma historia de técnicos imprudentes que prometen planes que no van a poder cumplir", expresó Fernández. En su primer discurso como mandatario nacional, señaló que recibió un "país frágil" y "lastimado", y dijo: "No hay pago de deuda que se pueda sostener si el país no crece, para poder pagar hay que crecer primero". "El plan macroeconómico es una pieza central, pero que no está aislado de un plan nacional de desarrollo. Vamos a trabajar de manera simultánea en nuevos ejes", expresó. Además, aseguró que buscará tener una "relación constructiva" con el Fondo Monetario Internacional (FMI), porque "el país tiene la voluntad de pagar, pero carece" de los medios. "Los acreedores tomaron el riego de invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo", enfatizó.



Afirmó que impulsará una gestión con "equilibrio federal y territorial"

El presidente Alberto Fernández afirmó impulsará una gestión con "equilibrio federal y territorial", aunque aclaró que será "más allá de los meramente fiscal". "No puede haber argentinos de primera y de segunda", sostuvo el mandatario en el Congreso, tras remarcar su intención de gobernar con "equilibrio federal y territorial". En su discurso de asunción, el flamante jefe de Estado destacó que quiere hacerlo con un Gobierno "innovador, en clave productiva y federal, más allá de lo meramente fiscal". Asimismo, Alberto Fernández ratificó su intención de trasladar a distintas provincias actividades administrativas para que "las necesidades de la población puedan hacerse carne en las decisiones" del Gobierno.



Anticipó que va a "declarar la emergencia sanitaria"

El presidente Alberto Fernández anticipó que va a "declarar la emergencia sanitaria" y ratificó que le devolverá el rango de Ministerio a Salud. "Vamos a declarar la emergencia sanitaria para que todos tengan una atención de calidad", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso. En su discurso inaugural, el jefe de Estado justificó esa medida en la necesidad de "poder actuar con prontitud". Asimismo, ratificó que le devolverá el rango de Ministerio a Salud.



Prometió "transparencia" en el plan de obra pública que anunció se pondrá en marcha

El flamante presidente de la Nación, Alberto Fernández, prometió "garantizar la transparencia" en la administración de la obra pública que llevará adelante durante su Gobierno. "Nuestro compromiso es garantizar la transparencia en la administración de obra pública, podrán acceder a todos proyectos de la obra. Selección y empresa ejecutora, monitorear los avances", prometió Alberto Fernández. En ese sentido, se quejó que en "pleno siglo 21, millones de argentinos no tengan un techo".



"La hermandad de los pueblos va más allá de cualquier diferencia personal"

El presidente Alberto Fernández aseguró que "la hermandad" con Brasil "va más allá de cualquier diferencia personal" entre los líderes "coyunturales", al referirse a su tensa relación con Jair Bolsonaro. "Con la República Federativa de Brasil tenemos para construir una agenda ambiciosa, innovadora y creativa, en lo tecnológico, productivo y estratégico, respaldada en la hermandad de los pueblos, que va más allá de cualquier diferencia personal de quienes gobiernan en la coyuntura", subrayó Fernández. "(Esa hermandad", la vamos a honrar y vamos a avanzar juntos", enfatizó el flamante mandatario nacional ante la Asamblea Legislativa.



Aseguró que enfatizará en el reclamo por las islas Malvinas

El presidente de la Nación, incluyó el reclamo por las Islas Malvinas en su discurso al asumir la presidencia de la Nación y dijo que "no hay más lugar para colonialismo en el siglo XXI". "Sabemos que para esta tarea no alcanza mandato de un Gobierno, sino una política de estado de mediano y largo plazo, por eso convocaré a un Congreso donde tengan participación todas las fuerzas políticas", anunció. En ese sentido, adelantó que convocará a todos los partidos para generar un "consenso social para llevar adelante y conducir con éxito llevar el reclamo más allá de los calendarios electorales". Por ello, remarcó los derechos como argentinos sobre "las Islas Malvinas, Antártida Argentina y la plataforma marítima".



Envió un guiño al "querido" Papa Francisco: afirmó que política ambiental se basará en encíclica Laudato si

El presidente Alberto Fernández envió un guiño al "querido" Papa Francisco al afirmar que la política ambiental de su Gobierno estará basada en la encíclica Laudato si. El flamante mandatario en el Congreso afirmó que llevará adelante medidas que tiendan al "desarrollo sostenible, el consumo responsable y la valoración de los bienes naturales". En su discurso de asunción, el jefe de Estado remarcó que esa política estará inspirado en la encíclica Laudato si "del querido Papa Francisco".



Anunció que enviará al Congreso nacional un proyecto de reforma de la Justicia federal

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, aseguró que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de reforma de la Justicia Federal luego de repartir duras críticas hacia la misma y asegurar que está viciada por los servicios de inteligencia. "Ningún ciudadano por más poderoso que sea está exento de la ley, y por más poderoso que sea presumir culpable y condena judicial" ya que "cuando se presume la culpabilidad de las personas se está violentando la constitución sino también los principios de derecho". En ese sentido, habló de "mancha ominosa" en un sector minoritario de la Justicia y anunció que enviará al Congreso un proyecto de reforma del sistema federal de Justicia.



Afirmó que miembros de Consejo Económico y Social serán elegidos con acuerdo del Congreso

El presidente Alberto Fernández anticipó que los miembros del Consejo Económico y Social serán elegidos con acuerdo del Congreso para crear "grandes pilares institucionales y administrativos". "Estaremos enviando un proyecto para institucionalizar un Consejo Económico y Social para el desarrollo para consensuar políticas de Estado para la próxima década", sostuvo el flamante mandatario en el Congreso. En su discurso de inauguración, el jefe de Estado precisó que los miembros serán elegidos con acuerdo de los legisladores y su mandato excederá el presidencial. El objetivo del organismo será "construir "grandes pilares institucionales y administrativos". "Nuestro país no se destaca por haber tenido políticas de Estado", lamentó Alberto Fernández.



Anticipó que intervendrá la AFI y destinará fondos reservados para financiar plan contra el hambre

El presidente Alberto Fernández subrayó que va a intervenir la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y redireccionará los fondos reservados de los espías para "financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre". En su discurso de asunción, el flamante mandatario anticipó que decretará la "intervención" del organismo espía y que enviará una iniciativa al Congreso para la "reestructuración de todo el sistema de inteligencia". Asimismo, el jefe de Estado indicó que va a derogar un decreto de su antecesor, Mauricio Macri, que "significó consagrar el secreto de los fondos reservados", a lo que tildó como un "retroceso institucional". "Dichos fondos reservados no sólo dejarán de ser reservados, sino que serán redigiridos para financiar el presupuesto del Plan contra el Hambre", añadió, al tiempo que indicó que también hará lo mismo con los fondos reservados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y destacó: "Nunca más al Estado secreto. Nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más".



Advirtió que si bien no cortará la pauta publicitaria oficial sí "reorientarla"

Alberto Fernández dijo que su Gobierno "no va a cortar la pauta publicitaria pero sí reorientarla" luego de criticar lo que consideró como el "tiempo de intoxicación con noticias falsas, medios y redes sociales". En ese sentido, anunció que convocará a todos los medios periodísticos y destacó que durante su Gobierno no se va a financiar con pauta publicitaria programas individuales de periodistas sino que "sólo se destinará a instituciones periodísticas". . Además criticó que la administración anterior "gastó nueve mil millones de pesos en propaganda oficial" lo que es "un despropósito en un país con hambre". "Queremos prensa independiente del poder y de los recursos que la atan al poder", enfatizó.



"Es deber del estado reducir la violencia contra la mujeres hasta su total erradicación"

El presidente Alberto Fernández señaló que "es deber del Estado reducir la violencia contra la mujeres hasta su total erradicación". "En estos 4 años haré todos los esfuerzos para la igualdad de las mujeres", expresó Fernández. Ante la Asamblea Legislativa, sostuvo que la "discriminación" será "imperdonable" durante su gestión. "También en muchos sufriendo por los estereotipos, el género. Abrazaremos a todos los que sean discriminados. Cualquiera de nosotros puede ser discriminado, por lo que, es por lo que piensa, y esa discriminación debe volverse imperdonable", enfatizó el flamante mandatario.



Destacó la "visión estratégica" de su "querida amiga" Cristina Kirchner

El presidente Alberto Fernández destacó este mediodía la "visión estratégica" que su "querida amiga y expresidenta Cristina Kirchner ha expresado en este tiempo". En el final de su discurso de asunción en el Congreso, el flamante mandatario elogió la "visión estratégica" que su "querida amiga y expresidenta Cristina Kirchner ha expresado en este tiempo", ante la atenta mirada de la vicepresidenta sentada a su lado. Asimismo, manifestó que "en una gravedad extrema de emergencia no se le puede pedir más esfuerzo a los que tienen hambre o no llegan a fin de mes". "Tenemos que salir de esta situación con solidaridad. Para terminar con el hambre a los que más tienen un mayor aporte solidaria para los que están pasándola mal", sostuvo. Y añadió: "El secreto es comenzar por los últimos para llegar a todos".



Recordó a Néstor Kirchner en su discurso

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recordó al fallecido expresidente Néstor Kirchner, de quien fuera su jefe de gabinete, y al exprocurador general de la Nación Esteban Righi. "Quiero recordar a Néstor Kirchner, quien en el año 2003 me permitió participar de la maravillosa aventura de sacar a la Argentina de la postración" y a "Righi, quien me inculcó como nadie los mejores valores del Estado de Derecho", remarcó al final de su discurso el flamante presidente. "Quiero agradecer también a mis compañeros y compañeras de mi espacio político que nos han llevado a la victoria, todos aprendimos que unidos podemos cuidar a nuestra gente", puntualizó.