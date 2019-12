FECECO cerró el año con todas las delegaciones Locales 11 de diciembre de 2019 Redacción Por Con la participación de unas 200 personas entre dirigentes e invitados, la Federación de Centros Comerciales de la Provincia (FECECO) despidió el 2019 con un agasajo en el predio del Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE), donde no faltaron los reconocimientos, saludos y la camaradería que caracteriza a la institución.

Entre las autoridades, se hicieron presentes: como anfitrión Leandro Aglieri ,-Presidente CICAE-, Eduardo Taborda -Presidente Fececo-, Ricardo Diab -Vice presidente CAME-, José Bereciartúa -Secretario General CAME-, Jorge Sobrero -Representando a la CAC-, Rubén Pirola -Senador provincial por el Dpto Las Colonias-, Ana Meiners -Intendenta ciudad de Esperanza-. También estuvieron , Oscar Antonione -Director PROCOM de CAME- , José Ferrero -Director de Comercio de la Provincia y Juan Pablo Diab -Interventor Osdepym-, entre otras autoridades locales y regionales.

El resumen gráfico es que la FECECO adquiere año tras año una mayor relevancia en los ámbitos del comercio, los servicios y la producción provincial, y su tracción desde Santa Fe ocupa un lugar de privilegio en las cámaras madres del país, como la Confederación Argentina de la Media Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), ambas con representación dirigencial durante la celebración de cierre de año en Esperanza.

En el inicio de la jornada, los representantes de los centros comerciales santafesinos formaron parte de la reunión plenaria de la federación. Allí, por más de una hora y media, tanto el presidente de la entidad, Eduardo Taborda, como el tesorero, Leandro Aglieri, y el secretario, Adrián Schuck, brindaron detalles de lo realizado por FECECO en los diferentes espacios de representación política y gremial empresario. Fue un largo listado de acciones que se volcaron en una charla amena con los dirigentes, quienes luego intercambiaron ideas y consultas.

“Ustedes deben corregirnos a nosotros y marcarnos qué hacemos bien y en qué podemos mejorar. Pero estén tranquilos con que cada consulta que nos llega de todos los centros comerciales de la provincia, más rápido o más tarde, tiene una respuesta y una búsqueda de solución”, expresó Taborda a los presentes.

“Estamos creciendo año tras año y ahora también tenemos una presencia importante en el sur, lo que nos motiva para seguir trabajando con fuerza y hacer crecer nuestra federación”, agregó.



DISTINCIONES

“Y el ganador es…”, expresó con suspenso el moderador del evento y también coordinador de FECECO, Juan Chiabrando, para anunciar el ganador del premio Joven Empresario Santafesino 2019.

Finalmente el premio se fue para Sunchales. El grupo de creativos P!mienta, con su proyecto La Casa del Árbol (comunicación y marketing), resultaron ganadores frente a un gran número de participantes que incluyó los más diversos rubros, los cuales también recibieron su estatuilla.

Este reconocimiento le otorga al ganador la posibilidad de participar del premio Joven Empresario Nacional 2020, que organiza CAME. De este modo, Pimienta representará a la provincia en esa elección del año venidero.

Luego se otorgó la distinción a la Mujer Empresaria. Allí otorgó el premio a la firma Rubí Rubí (joyería) de Santa Fe, que tiene una gran proyección nacional e internacional.

Después llegó el turno de los reconocimientos a comerciantes de las diferentes localidades de la provincia y de la mano del Presidente Eduardo Taborda, se reconoció el trabajo de los Ex-Presidentes de la Federación, remarcando la gestión de todos aquellos que lo antecedieron en su actual cargo, expresando que “hoy Fececo es esto, gracias a la labor de todos ustedes”.

También se le hizo entrega de un presente a las entidades madres del sector, CAME y CAC, en reconocimiento al constante apoyo recibido para el fortalecimiento de la institución.

Para destacar, CAME, en manos de su secretario general, José Bereciartúa, hizo entrega de una réplica del mapa de la Argentina, que contiene la tierra de cada una de las provincias de nuestro país, en reconocimiento al “Valioso recorrido institucional, promoviendo el federalismo argentino”.

La jornada siguió con el tradicional almuerzo, en este caso al aire libre, un número de humor y espectáculo musical y la charla entre los comensales que disfrutaron del encuentro.