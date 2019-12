Del Potro se anotó para el Australia Deportes 11 de diciembre de 2019 Redacción Por TENIS

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El tandilense Juan Martín Del Potro se anotó ayer para participar en el Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada, donde podría jugar mediante su ranking protegido, a raíz de la lesión en la rodilla que no le permitió todavía retornar al circuito desde junio pasado. Igualmente, el tenista de 31 años lo hizo a modo de reservar su lugar, ya que el corte de inscripción es seis semanas antes del inicio del torneo que se juega en Melbourne Park. El entorno de Del Potro todavía no sabe si podrá retornar para ese momento al circuito profesional, donde jugó su último encuentro en el ATP de Queen's.

El ranking protegido le permitirá ingresar directamente al cuadro principal del Grand Slam australiano, algo que si usara su lugar 123 en el que está actualmente no podría. Del Potro ocupaba el puesto 12 cuando se retiró del torneo de Queen's, al no presentarse a su partido de octavos de final ante el español Feliciano López por los dolores que sufría en la rodilla derecha, luego operada tras comprobarse que sufría una fractura en la rótula.

El tandilense debió postergar su vuelta en octubre pasado en el ATP de Estocolmo por no sentirse bien en la recuperación, lo mismo que ocurrió para la exhibición con el suizo Roger Federer en noviembre último. En proyección, había trascendido que Del Potro, que muestra en sus redes sociales los trabajos de kinesiología y físicos para volver a jugar, pensaba regresar en Delray Beach (del 17 al 23 de febrero de 2020), pero igualmente se anotó en Australia.

En su carrera, Del Potro jugó nueve ediciones en Australia, donde su mejor registro fue los cuartos de final en 2009 y 2012, ambas con derrota contra Federer. En 2018, su última participación, el tandilense -campeón de la Copa Davis con Argentina en 2016- llegó hasta tercera ronda, cuando cayó con el checo Tomas Berdych en tres sets.