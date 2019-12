Iruya, pasión por el Carnaval Región 11 de diciembre de 2019 Redacción Por La tradicional comparsa de nuestra ciudad, el pasado sábado llevó adelante una especial celebración de su décimo aniversario, oportunidad en la que fue elegida la nueva reina y además se presentó la temática para el carnaval 2020, la representación en los próximos Fabulosos Carnavales Sunchalenses será "La Máquina del Tiempo". además una de sus pasistas fue invitada a sambar en el carnaval de Río de Janeiro.

FOTO F. MELCHIORI// PASISTAS./ El grupo que lleva adelante las coreografías de la comparsa.

La comparsa Iruya llevó adelante los festejos de su décimo aniversario con una reunión social en la que, y no podía ser de otro modo, fueron presentados los integrantes de la agrupación carnestolenda, mostrando las propuestas para el carnaval 2020. El sitio elegido fue el salón “Rodo” Maretto del Club Deportivo Libertad. Alrededor de 500 personas colmaron las instalaciones para presenciar los festejos del 10° Aniversario de la mencionada comparsa sunchalense y la presentación de la temática 2020. Se trató de una representación teatral de Gabriel Fioritto, prestigioso director teatral sunchalense que se encuentra radicado en Buenos Aires.

En este sentido, fue Ariel Magni el encargado de interpretar a un experimentado científico al cual se le había encomendado un trabajo en particular: la creación del tema a representar en los próximos Carnavales, que por cierto se desarrollarán entre el 22 y 23 de febrero. Luego de una gran puesta en escena que se extendió por aproximadamente 15 minutos, se debeló el interrogante: “La Máquina del Tiempo” será la nueva temática.

Este fue el broche de oro de una noche cargada de emociones. Previamente, Mariangeles Alarcón fue elegida como la nueva Reina de la comparsa. “Nery” tiene 28 años y hace 9 que pertenece a la familia de Iruya.



La nueva Reina de “La Naranja”

Natalia Bolatti se despidió del rol que le perteneció durante 4 años, en los cuales mostró toda su pasión por el Samba y el enorme compromiso que demanda ser la Reina de Batería. Por ende, seis postulantes se presentaron para ocupar su lugar y fueron observadas por un jurado que estuvo integrado de la siguiente manera: Victoria Anaya (Diseñadora y encargada de la confección de trajes), Natalia Bolatti (Reina de Batería saliente), Carolina Delmatro (Passista y Coreógrafa de Iruya), Gabriel Fioritto (Director de Teatro) y Mariano Gigena (Director de Batería “La Naranja”).

Finalmente, Janet Italiano fue la ganadora del concurso y se transformó en la nueva Reina de Batería. Paola Pagliero, Julieta Toledo, Camila Pérez, Antonella Gianassi y Sofía Escobar fueron las otras cinco jóvenes que deleitaron al público.



Iruya de exportación

Roberto Cerri (Director General) cerró la velada con un anuncio que sorprendió a todos los presentes. Carolina Delmastro (35 años), una de las passistas más reconocidas de nuestra ciudad, fue convocada para bailar en los Carnavales de Río de Janeiro, en febrero próximo. Lo hará en el Ala de Passistas Internacional de Comparsa Unidos do Porto da Pedra. “Caro” fue la primera Reina de Batería que tuvo Iruya, allá por 2011. Esta chance de representar a Iruya y a Sunchales en el Sambódromo Marqués de Sapucaí es un justo reconocimiento para esta bailarina con poco más de 20 años de trayectoria.



Haciendo un poco de historia

Iruya surgió en 2011, cuando recorrió por primera vez el Corsódromo de Sunchales. Lo hizo como grupo de show y percusión. Apenas un año más tarde, ya se había ganado el título de comparsa. Una de las diferencias tuvo que ver con la cantidad de integrantes. En el primer año eran aproximadamente 50 personas, entre bailarines y ritmistas, y en 2012 el número ya superaba los 100 integrantes. Actualmente son 110.

Los trajes son de confección propia y están a cargo de Victoria Anaya, ex bailarina de la comparsa. Cabe destacar que, Iruya se sostuvo a lo largo de todo este tiempo mediante recursos generados a través de presentaciones en eventos privados, contrataciones en carnavales de la zona y rifas o ventas.