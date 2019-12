Un gran año de los Mondino

En la mañana del martes la familia Mondino ofreció un desayuno a medios de prensa locales como reconocimiento al acompañamiento para Tomás y Araceli, a lo largo de este exitoso 2019 para los atletas rafaelinos. La oportunidad fue propicia para dialogar con ambos y en cuanto a lo más cercano, lógicamente la satisfacción de Tomy por su gran Sudamericano Escolar en Paraguay, donde fue campeón en 80 y 150 metros llanos, sigue aflorando como es natural.

Durante el encuentro en Cyrano, estuvo presente acompañando al atleta de selección también el Director de la Escuela Técnica, Jorge Bonfietti, ya que cabe recordar que al ser una competencia Escolar representó a la EET. «Estoy agradecido por la invitación y orgulloso por como nos ha representado Tomás, ya que además es un muy buen alumno», destacó.

Tras las primeras palabras de satisfacción y agradecimiento de Ceferino Mondino, también expuso su orgullo por el presente de los chicos mamá Silvina, para posteriormente comenzar con la palabra de los deportistas.

«Me dejaron siempre salir y orgulloso de haber competido, y representado a la Escuela en todas las instancias. Empecé este año con el objetivo del Sudamericano y lo pudimos lograr. La pretemporada arrancó en enero junto con mi hermana, entrenando con mi papá. El calor era mucho, pero valió el sacrificio. Fuimos pasando torneos como los Santa Fe Juega, los Evita, los Provinciales, los Juegos del Centro. Los Evita permitieron a través de las dos medallas de oro y marcas, quedar entre los 20 atletas seleccionados para el Sudamericano», fue resumiendo la exitosa temporada Tomy.

Sobre lo vivido en Paraguay, puntualizó que «feliz por lo que hicimos con mi compañero Matías Castro, salir primero y segundo en las pruebas de velocidad», y consultado sobre la experiencia que tenía del año pasado en Perú, respondió que «sirvió mucho, este año no estaba tan asustado. Bajamos las pulsaciones, conocés mucha mas gente, estás mas aliviado».

Recordemos que Mondino no había competido en el Nacional U16 de Córdoba para Federados por una molestia y que recién volvió a correr en Paraguay. «Estaba medio asustado en la primera carrera, porque no habíamos competido después de la lesión. Pero en la serie ya salieron bien los resultados y nos dio tranquilidad», manifestó.



ARACELI

Por su parte, Ara en su raconto de 2019 manifestó que «arranqué con Santa Fe Juega pasando todas las instancias, pude ganar las provinciales y en octubre en Mar del Plata tuve una muy buena competencia bajando mi marca personal, como también en Córdoba en el Nacional de Federados».

Valoró que «lo bueno de este año es que pude competir con chicas de muy buen nivel y eso me permitió bajar mi marca personal y los 15 segundos en los 100 metros con vallas, que era mi principal objetivo».

En cuanto a su evolución como deportista, mencionó que «las sensaciones de nervios ya las puedo manejar, estoy más acostumbrada. Este año pude mejorar mucho más la partida».

Pensando en 2020, destacó que «el año que viene mi objetivo van a ser 100 y 400 con vallas, y ganar un lugar para el Sudamericano que se va a hacer en Paraguay». Los hermanos coincidieron en que «emociona más que se puedan lograr estos resultados pese a que nos falta algo importante para la preparación, como es la pista».

Finalmente, Ceferino destacó el agradecimiento al Club Ciclista de Rafaela, CRAR y Atlético por permitir distintas áreas de sus instalaciones para el entrenamiento de los chicos.