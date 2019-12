Fue renovada la composición del Concejo Región 11 de diciembre de 2019 Redacción Por SUNCHALES

FOTO F.MELCHIORI// EDILES./ Quienes integran e integraban el Cuerpo Legislativo, junto a quienes ingresaron.

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la mañana de ayer el salón de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario lució cubierto de un público que, con alegría concurrió a presenciar una estupenda actividad que significa un paso más para mantener la consolidación democrática, en la ocasión se despidieron los concejales que cumplieron su mandato y asumieron los electos en la última elección general.

La apertura estuvo a cargo de Andrea Ochat invitando al izamiento de la Enseña Patria a los concejales con mandato cumplido, a continuación fue entonado el Himno Nacional Argentino.

Cabe destacar que concurrieron a la significativa ceremonia el intendente, Gonzalo Toselli, acompañado por su Gabinete. Hizo lo propio el diputado provincial Pablo Pinotti. Se encontraba presente también el padre Néstor Valladares, el presidente comunal de Angélica, Héctor Muñoz; familiares de los ediles, y público en general.

Andrea Ochat

La presidente del cuerpo, que asumió un nuevo mandato, dirigió un mensaje explayándose especialmente en la labor cultural que le cupo al cuerpo, detallando diversas realizaciones, agradeció a los votantes, a los compañeros del Frente Progresista Cívico y Social, a las secretarias del cuerpo y a su familia. También remarcó el compromiso de seguir trabajando codo a codo con los vecinos.

Por Secretaría se dio lectura al Despacho de la Comisión de Poderes, de acuerdo a lo establecido por el artículo trigésimo quinto de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756.



Leandro Lamberti

Se refirió a los dos ediles que dejaron el Concejo, agradeció a Fernando Cattaneo por haber defendido sus ideales, y enfatizó que a lo largo de los cuatro años hubo más coincidencias que desavenencias, siempre buscando el consenso.Enfatizó que fue un Concejo sin egos.

A Carlos Gómez le dijo que puede irse con la conciencia tranquila porque ha dejado todo haciendo lo que sabía.



Oscar Trinchieri

En su mensaje remarcó que estaba gratamente sorprendido por la presencia de las autoridades. Dijo sumarse a las expresiones vertidas por Lamberti, especialmente en la importancia del trabajo del Concejo.

Remarcó que Gómez es un gran tipo con mucha honestidad defendiendo sus principios y siempre por delante ese hombre de bien.

De Fernando " aprendí muchísimo", destacó, agregando que 2 es un tipo absolutamente sano, con enorme capacidad de estudio para los teas que defiende y todo o que es bueno para la ciudad".



Fernando Cattaneo

El edil saliente manifestó que estará a disposición del Intendente, dio la bienvenida a nuevos concejales, evocó la expectativa y compromiso que lo guiaba en 2015 al asumir su mandato.

Consideró que "hay algo que atravesó mi gestión y es que traté de ser una persona de diálogo, y siempre hice esfuerzos para lograr el consenso, manteniendo una actitud responsable y propositiva".

Manifestó tener un compromiso profundo con las funciones que debió cumplir. Ofreció una reseña de su labor legislativa, recordó su año como presidente del cuerpo.

Sentenció "me llevo cosas que me enriquecen como profesional y como persona, voy a guardar esta experiencia en lo más profundo de mi corazón". Elogió a Oscar Trinchieri y también a Ezequiel Bolatti - de cuya intendencia fue funcionario-también agradeció a las secretarias del cuerpo.



Carlos Gómez

Al terminar su mandato, y al igual que en la última sesión ordinaria Gómez se mostró sumamente emocionado.Remarcó " mi tiempo ha llegado, vengo a despedirme del Concejo, agradezco a mi familia que me apoyó, a Gonzalo Toselli, a Pablo Pinotti, a los integrantes del Ateneo, a los militantes y a mis pares con los que compartimos 4 años con respeto", deseó éxitos a la nueva presidente del cuerpo, destacó su compañerismo.

Agradeció a Andrea Ochat y Leandro Lamberti y se manifestó feliz por haber integrado el cuerpo.



Juramento

Seguidamente Andrea Ochat tomó juramento a María Alejandra Bugnon de Porporatto y Horacio Bertoglio.

María José Ferrero, vice presidente 1º tomó juramento a Andrea Ochat



Nuevas autoridades

Tras el juramento Andrea Ochat anunció las nuevas autoridades del cuerpo: presidente la concejal María José Ferrero. Además, el edil Horacio Bertoglio se desempeñará como vicepresidente primero y el concejal Oscar Trinchieri como vicepresidente segundo.

Los nuevos ediles fueron invitados a ocupar sus bancas.



María José Ferrero

La flamante titular del cuerpo legislativo agradeció la confianza depositada en ella y su respeto por quienes no la acompañaron.

Enfatizó su compromiso de ejercer la presidencia con el mayor de los respetos. Agradeció a los integrantes de Cambiemos local, a funcionario del Ejecutivo.

Destacó que " es un desafío que asumiré con responsabilidades.

Ratificó su voluntad de trabajar por el bienestar de Sunchales.

Despidió a los concejales salientes y señaló que "hemos aprendido juntos" ofreciendo cálida bienvenida a los que ingresaron al cuerpo.



Horacio Bertoglio

Asumió nuevamente una banca en el Cuerpo Legislativo local, agradeció a la ciudadanía, a su esposa, y remarcó el acompañamiento a Alejandra Bugnon.

Mencionó algunos puntos que considera vitales, tales como la construcción de la autopista y el tema seguridad.

Por otra parte se mostró crítico hacia la actual conducción municipal, señalando, por ejemplo "nos duelen las ordenanzas sancionadas y que no se cumplen".

También evidenció una situación - que no se da sólo en Sunchales, sino en toda nuestra región- que se les abona con atraso a los proveedores y se sanciona a los contribuyentes cuando se atrasan en sus pagos.

Finalmente manifestó que "soñamos con un Concejo independiente y productivo".



Alejandra Bugnon de Porporatto

Puso énfasis al remarcar que "es un honor que Sunchales me haya elegido, espero honrar este puesto con honestidad y trabajo".

Agradeció a su familia por el apoyo.

En el final sentenció "soy sunchalense de corazón y por esta ciudad quiero luchar", y se comprometió a escuchar a cada vecino.