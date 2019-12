Preso el presunto coautor del robo donde le gatillaron a un comerciante

Un joven de 18 años cuyas iniciales son AEV quedó en prisión preventiva sin plazo en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Lorena Korakis por un hecho ilícito cometido en esta ciudad de Rafaela.

Así lo dispuso el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Javier Bottero, a raíz de lo solicitado por la fiscal en una audiencia de medidas cautelares llevada a cabo en la mañana del lunes en los tribunales rafaelinos.

Korakis imputó al joven investigado como coautor del delito de robo calificado por el empleo de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, agravado por la intervención de un menor de edad.

El hecho de mención, publicado por LA OPINION en más de una nota, hace referencia al violento robo a mano armada ocurrido en el barrio Villa del Parque el 27 de noviembre, más precisamente en la intersección de calles Aguado y Paul Harris donde existe un comercio del rubro almacén.

Allí, dos delincuentes ingresaron al local comercial para perpetrar un robo a mano armada. Los malvivientes habrían gatillado sus armas al menos dos veces contra una empleada y otras dos al propietario Martín Bergesse pero los tiros no salieron.

Volviendo a la instancia judicial, la funcionaria del MPA Lorena Korakis informó que, "desde la Fiscalía nos opusimos al pedido de la Defensa de medidas alternativas por considerar que las mismas no eran procedentes, atento al peligro de fuga, al entorpecimiento probatorio, a la calidad de la evidencia reunida hasta el momento y a la gravedad del hecho".

Asimismo, expresó que "consideramos que al imputado ya se le habían ofrecido oportunidades de inserción por parte del Presidente Vecinal del Barrio Villa del Parque quien, acompañando a los familiares, proponía su continuación".

Del mismo modo, la fiscal señaló que "la Fiscalía atendió al reclamo de las víctimas y de los vecinos que fueron testigos de las circunstancias previas y posteriores al hecho, y que aportaron con compromiso información de relevancia para dilucidar el caso".



LA INVESTIGACIÓN

Korakis investiga el hecho ilícito ocurrido alrededor de las 19:00 del pasado miércoles 27 de noviembre, cuando un hombre y una mujer estaban en el interior de un local comercial ubicado en la intersección de calles Aguado y Paul Harris de esta ciudad de Rafaela.

“El imputado -previo común acuerdo, en forma conjunta y mediante reparto de tareas con un menor de edad- ingresó en forma violenta al comercio. En primer lugar, lo hizo AEV -quien llevaba un arma de fuego entre sus prendas-, y gritando ‘esto es un robo, quédense quietos’”, relató Korakis.

La fiscal continuó explicando que “detrás del mismo arribó el menor de edad, quien apuntó al hombre y a la mujer con la escopeta que llevaba consigo. AEV se aproximó al hombre y le exigió la entrega de sus pertenencias”.

“El menor, en tanto, se acercó a una de las víctimas y, mediante intimidación con el arma de fuego que portaba, le apuntó e hizo que le entregara una suma de dinero en efectivo que tenía en uno de sus bolsillos”, agregó.

“Luego, el menor apuntó nuevamente con dicho arma al hombre, exigiéndole la entrega de más cantidad de dinero y los celulares, mientras que a la mujer le gatilló dos veces en dirección a su rostro”, precisó Korakis.

De tal manera, “los coautores insistieron con su requerimiento, intimidando a las víctimas con las armas de fuego que tenían en su poder, y logrando sustraerle a la mujer su teléfono celular, a la vez que manifestaban a ambas víctimas que se queden quietos y no los miren”.

“Posteriormente, el menor se dirigió hacia el sector de caja donde se encontraba el hombre y le exigió, apuntándole con el arma que portaba, que coloque el dinero en una bolsa y su celular. Ante la negativa de la víctima, y al manifestar que no tenía celular, el menor le gatilló dos veces a la altura de su pecho. De este modo, los coautores se apoderaron del dinero de la caja y de cigarrillos del local”, manifestó la fiscal.

“Luego de ello, ambos se dieron a la fuga corriendo hacia calle Aguado y huyendo en dirección al domicilio de uno de ellos con los objetos sustraídos en su poder”.

Por otro lado, la fiscal manifestó que "ese mismo día pero minutos antes al hecho, AEV y el menor recorrieron las inmediaciones del local comercial con el fin de tomar conocimiento de las condiciones del lugar y las personas que allí se hallaban para poder ejecutar su plan delictivo".

La funcionaria del MPA concluyó que “los coautores lograron su cometido ejerciendo violencia e intimidación hacia las víctimas con el empleo de armas de fuego”.