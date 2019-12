Se dilata lo de Quiróz Deportes 11 de diciembre de 2019 Redacción Por REGIONAL AMATEUR, BEN HUR

FOTO ARCHIVO PRETEMPORADA./ A Ben Hur le faltan muy pocas fichas.

Hace casi una semana parecía todo muy encaminado para que Lucas Quiróz se sume al plantel de Ben Hur que disputará el Regional Amateur 2020. Pero los días han pasado y no se llega a una definición por el préstamo del volante ofensivo, de Atlético a la BH.

Tras su favorable experiencia del primer semestre en Central Norte de Salta, donde se obtuvo el ascenso, daba la sensación que el "Torito" se reencontraría con Marcos Valsagna y Diego Núñez, con quienes compartió equipo bajo la dirección técnica de Ezequiel Medrán, ahora en nuestra ciudad y con Carlos Trullet dirigiéndolos.

La negociación no está caída, pero sí se ha enfriado un poco. Veremos lo que ocurre en las próximas horas.



REUNION POR SOLA

En estos días también debe resolverse si continuará Leandro Sola en la BH, ya que se vence el préstamo desde el Deportivo Ramona. Está previsto que se reúnan las dirigencias de ambas instituciones para definir la situación del volante central, que en el Regional 2019 fue muy importante para Trullet, pero luego no pudo mantener el mismo nivel en la Liga Rafaelina.



PRIMERAS LICENCIAS

En la víspera trascendieron las ocho primeras licencias que el Consejo Federal de AFA otorgó por tres años y que habilita a los clubes a poder participar de la edición 2020 del Torneo Regional Federal Amateur. Según pudo averiguar el portal Ascenso del Interior los clubes que la recibirán son: Guaraní Antonio Franco de Posadas; CAI de Comodoro Rivadavia; San Martín de Mendoza; Sol de América de Formosa; Racing de Olavarría; Atenas de Río Cuarto; Las Palmas de Córdoba y Club Ciudad de Bolívar.