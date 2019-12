Monserrat seguirá en el "9" Deportes 11 de diciembre de 2019 Redacción Por La dirigencia juliense llegó a un acuerdo con sus pares de Ataliva para que la figura y goleador del León rafaelino continúe en el club 6 meses más, quedándose con el 70% del pase a cambio de 3.00 dólares. De esta manera, Marcelo Werlen ya se aseguró su as de espada para el TRA 2020.

No caben dudas que Gastón Monserrat en un arma fundamental para Marcelo Werlen con vistas al Torneo Regional 2020. Por algo el DT había manifestado horas antes ante este Diario que le había pedido al club que haga el esfuerzo económico para poder retenerlo. Como el préstamo del jugador surgido de Independiente de Ataliva vence el próximo 31 de diciembre, 9 de Julio tenía la prioridad para hacer uso de la opción para quedarse con la transferencia del "Toti", quien fue el jugador más desequilibrante y el goleador del 2019 en Liga Rafaelina, anotando 24 tantos y un total de 30 sumando todas las competencias que disputó el "9" (Copa Santa Fe y Regional Amateur, las restantes). Y en una reunión efectuada el lunes por la noche en la localidad donde es oriundo el jugador, se llegó a un rápido acuerdo entre ambas dirigencias para que el atacante continúe en la entidad rafaelina al menos por 6 meses más. De hecho, el propio Werlen, quién además de ser el técnico es el coordinador del fútbol de la entidad, viajó junto a Claudio Astesana, el presidente de la Subcomisión de Fútbol del club rojiblanco, para estar presente junto a los dirigentes del Rojo atalivense.

De acuerdo a los datos que pudo recabar este medio, Independiente pretendía, en un primer momento, 4.000 dólares por el 80% del pase, pero tras algunas charlas, se pudo llegar a un acuerdo, ya que el club de Ataliva aceptó ceder el 70% de los derechos económicos del futbolista en 3.000 dólares, quedándose con el 30% restante. Ya con los detalles de la transferencia acordada, ahora solo resta que 9 de Julio entregue esa suma, de alrededor de 186.000 pesos, antes del 1 de enero.

Ya con la continuidad abrochada del "Toti", ahora resta que los encargados de manejar el fútbol juliense, junto con el entrenador, den a conocer por estas horas la lista de refuerzos, que según el DT, son "varios los que están arreglados de palabra como para tratar de armar un equipo competitivo". Un arribo inminente es la del arquero Marcos Cordero, ex Ben Hur, San Telmo, con un último paso en Sportivo Norte y con experiencia en el antiguo Federal B, mientras que algunos de los nombres que están en carpeta y que podrían sumarse son los volantes Andrés Mandrile y Gonzalo Schonfeld, de el Deportivo Tacural, y el atacante Nicolás Peralta, ex jugador de Atlético y Peñarol. En cuanto a la pretemporada para el Regional, estaría comenzando en los primeros días de enero.