Renso Pérez: "El grupo es fundamental"

El mediocampista de la "Crema" analizó el semestre del equipo y destacó la unión que se pudo formar en un plantel totalmente nuevo. "Haciendo un análisis bien profundo nos duele no estar entre los cuatro", señaló y luego agregó: "Hemos hecho una buena primera rueda".

Atlético de Rafaela cerró el 2019 con una sonrisa, ganando en Alberdi y metiéndose en la Copa Argentina 2020, uno de los principales objetivos que tenía para esta primera parte de la Primera Nacional. Terminar dentro de los siete. Lo que no pudo lograr fue quedar entre los puestos de clasificación para el reducido para el segundo ascenso. Quedó a sólo un punto, y todavía restan por jugarse quince fechas…mucho camino por recorrer.

“Haciendo un análisis de este semestre estamos contentos por haber clasificado a la Copa Argentina que era uno de los objetivos, nos hubiese gustado terminar entre los cuatro, es la realidad”, contó Renso Pérez, en diálogo con los medios. Y luego se sinceró: “Haciendo un análisis bien profundo nos duele no estar entre esos cuatro y ver los equipos que están ahí, no son menos que nosotros. Estamos tranquilos, hemos hecho una buena primera rueda, sumando una buena cantidad de puntos”.

Entre algunas de los principales aspectos a destacar de la ‘Crema’ en esta primera parte del torneo, Pérez señaló: “De local nos hemos afianzado y mucho”. Y como deuda: “El plantel e individual es poder sumar más puntos de visitante y hacerse más fuertes en este aspecto”.



-A lo largo de estas 15 fechas fueron de menor a mayor.



-Sí, y el mensaje desde el cuerpo técnico y del grupo fue siempre estar lo más unidos que nunca, sabíamos que en algún momento se iba a dar, se iba a levantar. Habíamos arrancado mal, no se daban los resultados, pero la idea y las ganas sobraban y gracias a dios nos pudimos acomodar, nos quedamos a un punto del reducido, terminamos ganando de local, clasificando a la Copa y cerramos un buen semestre.



-Sobre el final también pudieron mejorar aspectos defensivos, que tanto le costó. Incluso con un cambio de esquema que parece encaminarse al fijo para el año que viene…



-Era una deuda pendiente, nos llegaban y nos convertían, era un déficit que teníamos, todos, no es algo único de los defensores o el arquero, todos defendemos y todos atacamos. Lo pudimos corregir más allá del cambio de esquema, pudimos achicar el margen de error que es lo que pasa en la categoría y nos dio esa posibilidad de terminar bien esta primera rueda.



-¿Cómo te sentiste en lo personal?



-Bien, tuve por ahí un bache, pero me sentí cómodo, con llegada, me faltó el gol. Pero tranquilo, primero lo grupal y después lo individual, tuve unos partidos medios flojos pero uno trata de dar lo mejor, a veces sale y otras no.



-Y tuviste la continuidad que venías a buscar.



-Si, era lo que viene a buscar. Sabemos que todos tenemos que sumar desde donde nos toque. Venía de un semestre de no jugar mucho, y realmente estoy muy contento de haber podido estar en casi todos los partidos y sumar minutos.



-Se formó un grupo totalmente nuevo, al principio no acompañaron los resultados pero luego fue apareciendo…



-El grupo es fundamental, que estén todos bien, que tiren para el mismo lado, más que los resultados; vos podes estar bien o tener más afinidad con uno u otro, pero el grupo se ve cuando no se consiguen resultados, ahí se ve si estás para grandes cosas o si te da lo mismo y quedas en esa. El arranque no fue tan malo, no se nos dieron los resultados pero se vio que el grupo estaba más fuerte que nunca. Ahora hay que seguir fortaleciendo el grupo.



-¿Cuál es el principal aspecto a mejorar para la segunda rueda del torneo?



-El objetivo va a ser meterse entre los cuatro, tenemos que potenciar las cosas que hicimos bien y para ajustar seguir afinando la máquina, cometer los menores errores posibles. Nuestra deuda es afianzarnos de visitante porque es fundamental para la categoría y para un grupo que quiere pelear grandes cosas.



-Esta todo muy parejo pero en su zona San Martín sacó una pequeña ventaja sobre el resto, ¿lo ven alcanzable?



-Uno mira la tabla y ve que está a 13, 14 puntos pero creo que internamente sabemos que podemos pelear, estar a la altura. Es ir paso a paso, ahora disfrutar de las vacaciones pero con un plan de trabajo para lo que va a ser el año que viene, apuntar a la primer fecha que va a ser Brown de Adrogué y tratar de achicar la mayor cantidad de puntos posibles lo antes posible.



-En varios partidos fueron perjudicados por los árbitros…



-Prefiero no hablar, uno vive del fútbol. Hay un ser humano y se pueden equivocar como nosotros. Pero lo de Defensores de Belgrano fue muy grave. Realmente tratamos de estar ajenos a eso, si el equipo está bien y fino por más fallos arbitrales no pasa nada.