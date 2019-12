Frialdad y desprecio Nacionales 11 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - La flamante vicepresidenta Cristina Kirchner y el ahora ex mandatario Mauricio Macri no pudieron ocultar su mala relación durante una obligada interacción en la ceremonia de asunción de Alberto Fernández como jefe de Estado, en la que se saludaron muy fríamente e incluso con desprecio.

Cuando Macri ingresó al recinto para hacer la entrega de los atributos a Fernández le tendió la mano a su antecesora, quien le devolvió el saludo, pero evitó mirarlo a los ojos y mantuvo un gesto adusto.

Además, la ex presidenta tampoco quiso usar el mismo bolígrafo que utilizó Macri cuando se lo alcanzó la escribana para firmar las actas luego de la jura y le pidió a uno de sus colaboradores que le alcanzara otra pluma.

El comportamiento de Cristina Kirchner contrastó con el de Fernández, que se dio un abrazo más efusivo con Macri e intercambiaron algunas palabras antes y después de que el presidente saliente le colocara la banda y le entregara el bastón.

Una vez finalizado ese acto protocolar, la ahora ex vicepresidenta Gabriela Michetti se saludó cálidamente con Fernández y con Kirchner, pero Macri se dio un abrazo con su sucesor en el cargo y evitó volver a saludar a la exmandataria.