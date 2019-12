Juraron los nuevos concejales electos Locales 11 de diciembre de 2019 Redacción Por Brenda Vimo, Juan Senn (PJ), Germán Bottero, Miguel Destéfanis (ambos UCR), y Lisandro Mársico (FPCyS obtuvo la renovación), prestaron juramento para cumplir mandato por los próximos cuatro años, es decir hasta 2023.

En la sesión extraordinaria del Concejo Municipal desarrollada ayer por la tarde, juraron por un período de cuatro años, Brenda Vimo, Juan Senn (PJ), Germán Bottero, Miguel Destéfanis (ambos UCR), y Lisandro Mársico (FPCyS). En tanto Hugo Menossi, Carina Visintini (PRO), Evangelina Garrappa y Silvio Bonafede (PJ) dejaron sus cargos tras mandato cumplido.

Estuvieron presentes en la mesa principal el intendente Luis Castellano, el jefe de Gabinete Marcos Corach, el obispo de la Diócesis de Rafaela Monseñor Luis Fernández, el diputado provincial Juan Argarañaz, funcionarios del gabinete saliente y del nuevo gabinete.

"Es un día de democracia donde las diferentes representaciones políticas se juntan y tratan de buscar consensos. Me llevo muchas cosas positivas, me llevo mucha experiencia y el ejercicio de la presidencia te obliga a ser más abierto, intentamos convertirnos como lo dije en 2017 en socios estratégicos del Ejecutivo", señaló Bonino.

Además le agradeció a Luis Castellano el aprendizaje de estos años y antes de comenzar con la formalidad de la sesión Bonino se refirió a la ausencia del Dr. Silvio Bonafede, quien terminó su mandato con una licencia por enfermedad coronaria y no estuvo en el recinto.

Después de esas palabras se dio por iniciada la sesión extraordinaria donde Jorge Muriel leyó un escrito sobre el restablecimiento de la democracia y su significado.

Luego se pasó a un cuarto intermedio donde los concejales que continuarán en el Concejo se constituyeron en comisión de poderes para un aspecto formal que es la constatación de toda la documentación de los concejales que ingresan al Cuerpo Legislativo, a través de la aprobación de un proyecto de resolución.



Los que se fueron

La primera en hablar fue la concejal Carina Visintini quien agradeció a sus pares y dijo que va a seguir trabajando para ser una oposición constructiva desde Juntos por el Cambio y recordó a su líder e inspirador para incursionar en la política, Mauricio Macri.

Evangelina Garrappa continuó con los agradecimientos, recordó y destacó a Marcelo Lombardo, valoró el rol de las mujeres y los proyectos que pudo defender y agradeció a toda su familia por su apoyo incondicional. Este miércoles va a ser un día histórico para todo el justicialismo y se refirió a la Asunción del presidente Alberto Fernández y dijo que "es un presidente que me da orgullo".

Lisandro Marsico por su parte y si bien renovó la banca también hizo uso de la palabra y se refirió al control que deben llevar sobre la administración municipal y dijo que ese es un rol fundamental del Concejo. "Entiendo haber ejercido un trabajo con errores seguramente, pero lo que siempre hice cada vez que me encontré con un vecino en un barrio siempre le di una respuesta. Cuando temas delicados llegaron a este Concejo que preocupaban mucho donde está en juego la vida de las personas he tomado posiciones opuestas al frente político que estoy y que represento, entendí que había que ponerse la camiseta de los rafaelinos y acompañé al intendente en muchos temas. Llega el momento de los agradecimientos y en primer lugar quiero agradecer al partido demócrata progresista, a mi familia, a mi novia, a mi hermana y a toda mi familia". Un capítulo aparte fue el agradecimiento a los concejales de Cambiemos por permitirle llevar a cabo sus proyectos”, enfatizó.

Por su parte Hugo Menossi empezó agradeciendole a los militantes, a la gente, a la planta del Concejo Municipal, a la familia que siempre estuvo, a los medios de comunicación. "Además de agradecer quiero disculparme por todo lo que quedó pendiente, lo más importante son los cinco concejales que hoy asumen y me gustaría hacerles una recomendación. Acá van a asumir concejales que son vehementes, aguerridos y hoy cuando asumía Alberto Fernández veía al presidente saliente y al entrante con buenos gestos. Nosotros las decisiones que tomamos pueden perjudicar al intendente pero siempre hay que pensar en la ciudad y hoy la decisión de la gente es que gobierne Luis y que haya un Concejo con mayoría de la oposición. Muchos me preguntaron si iba a volver y yo ya dije que no, estoy para empujar, estoy más para dar".

Después de que cada concejal hablara se hizo se hizo entrega de los reconocimientos.

Los que juraron

Luego de un cuarto intermedio, tuvieron la posibilidad de expresarse los concejales que asumieron sus bancas.

Germán Bottero pidió la palabra para agradecerle a su familia y dijo "que son los que realmente bancan la posibilidad de hacer política. Hablando con Juan Senn el me decía como veía esto y a mí me tocó estar con dos titanes, Luis Telesco y Luis Peretti y poquito tiempo después de haber entrado apareció otra gran persona, Fito Enrico. Yo también empecé en esto de la política con el intendente Luis Castellano y hoy nuevamente nos encontrará trabajando por la ciudad".

Brenda Vimo a su turno dijo que se puso a pensar en cómo llegó a la política, a este lugar y resaltó que "desde que me acuerdo quise ayudar al otro y así me recibí de médica y trabajé en la salud pública, me cuestione mi rol y era ayudando a la gente". Vimo contó un caso que la hizo replantearse su función y habló de la oportunidad de poder ayudar desde otro lugar, con las injusticias sociales y agradeció la cantidad de gente que conoció y con la que formó un gran equipo.

Juan Senn, el más joven de los concejales, con sus 28 años valoró a su equipo por defender las convicciones, porque estuvieron en el territorio, a los comerciantes que lo recibieron y escucharon. “Pude conocer después de las PASO a mucha gente que trabaja para cambiarle la vida a la gente y allí conocí a Brenda. Tengo 28 años y pase mi infancia y juventud al grito de 'que se vayan todos' y es la política que debe cambiar la vida a los vecinos". El joven concejal agradeció también el apoyo de sus líderes políticos: Omar Perotti, Roberto Mirabella y al intendente Luis Castellano. Cerró su discurso presentando diez proyectos que ya dejó para darle ingreso.

A su turno Miguel Destefanis agradeció a todo Cambiemos y dijo que “hay cosas en la vida que van pasando y uno no se las pregunta, pero pasan. Justo llegué a Rafaela cuando Omar Perotti era intendente y seguí trabajando como comerciante, después en Honrar la Vida. Siempre colaborando y todas esas cosas nos fueron llevando a conocer la realidad de la gente de Rafaela y no solo en el centro sino en los barrios con más necesidades. Después me encontré con Leo Viotti y colaboré para que llegue al Concejo y este año se dio la posibilidad de lser candidato y desde afuera siempre se critica mucho a los políticos y vi que aquí adentro se discuten muchas cosas cada uno con sus ideas, pero fuera de aquí todas son personas muy buenas. Llegue para ver que se puede hacer desde adentro y no criticar desde afuera".

Finalmente Lisandro Mársico volvió a hacer uso de la palabra para agradecerle a los medios de prensa por haberle dado cabida cuando no era concejal y en estos cuatro años siempre me permitieron contar mis proyectos y por eso la gente me apoyó. Quizás merezca la crítica pero siempre es constructiva y siempre es más lo que yo los valoro porque el resultado electoral es por ustedes también".