Macri se despidió de Casa Rosada con la última reunión de gabinete Nacionales 10 de diciembre de 2019 Redacción Por Ratificó que trabajará por una "oposición constructiva". Por la tarde, con un brindis en el Patio de las Palmeras, Macri se despidió de empleados de la Rosada y de funcionarios de segundas líneas. Anoche encabezaba la última cena en Olivos.

Ver galería 1 / 2 - FOTO NA FIN DE LA PRESIDENCIA. Macri con su gabinete y durante el brindis con personal de la Rosada.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - En su último día de mandato, el presidente Mauricio Macri encabezó ayer una reunión de despedida con el Gabinete, almorzó con dirigentes de la UCR y reiteró que trabajará para construir una "oposición constructiva".

A horas de dejar el poder, ya que su gestión finalizaba anoche a las 23:59, Macri asistió a la Casa de Gobierno para un último encuentro con sus ministros. Fue una jornada de despedidas, ya que el mandatario saliente también pasó por la sala de prensa para saludar a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

En ese encuentro, ratificó su vocación de hacer una "oposición constructiva" y trabajar "por la República y el respecto a la ley".

Macri, además, dijo que Juntos por el Cambio seguirá "defendiendo las libertades, la república, el respeto a la ley".

"Queremos ayudar que el proceso de mejora y cambio continúe", añadió el Presidente, quien llegó a sala acompañado por su jefe de Gabinete, Marcos Peña; el secretario general de Presidencia, Fernando De Andreis; el secretario de Medios, Jorge Grecco; el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, y el vocero presidencial, Iván Pavlovsky.

Luego, recibió para almorzar a algunos dirigentes de la Unión Cívica Radical, como el jefe del interbloque de diputados nacionales, el radical Mario Negri, y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, supo NA.

Al llegar a la Rosada, antes de la reunión de Gabinete, el jefe de Estado afirmó: "Este es un lunes muy especial".

Cuando ingresó al Salón de los Científicos, sus funcionarios lo recibieron con un fuerte aplauso.

En la despedida estuvo todo el equipo ministerial completo, junto a la vicepresidenta Gabriela Michetti y Federico Pinedo.

La última actividad en la Casa Rosada será un saludo al personal de la Casa Rosada previsto a para las 18:15 en el Patio de las Palmeras.

Luego, asistirá a la jura de los ministros de Horacio Rodríguez Larreta en Parque Patricios y por la noche encabezará la última cena en Olivos junto a sus colaboradores más cercanos.



BRINDIS EN EL PATIO

DE LAS PALMERAS

Macri y su Gabinete se despidieron con un brindis en el Patio de las Palmeras de los empleados de la Casa Rosada y de funcionarios de segundas y terceras líneas que trabajaban en el edificio de Balcarce 50.

Con la copa en la mano y acompañado por la primera dama Juliana Awada, el mandatario dio un discurso ante los trabajadores de la Rosada, en el que les agradeció por sus tareas en estos cuatro años y destacó además las obras de remodelación y mantenimiento del histórico edificio que se realizaron bajo su gestión.

En simultáneo, en las rejas que rodean la Rosada, unos 40 de manifestantes con pancartas de Alberto Fernández y Cristina Kirchner realizaron cánticos contra el presidente saliente y lazaron insultos contra los funcionarios que ingresaban y salían del edificio en la última jornada de la gestión macrista.

"Quiero agradecerles por los cuatro años que compartimos, siempre me sentí respaldado por ustedes en este edificio con tanta historia y que también fue parte del cambio porque se hicieron un montón de obras: en el segundo piso, en el subsuelo, las cañerías... había problemas por todos lados y los fuimos solucionando", sostuvo sobre la cuestión edilicia.

Al respecto, dijo que "un servidor público tiene que tener un lugar seguro y confortable para ir a realizar sus tareas todos los días y eso quisimos hacer todo este tiempo".

Acto seguido, el mandatario saliente sacó un papel que le sirvió de ayuda memoria para realizar los agradecimientos pertinentes: "A los soldados y granaderos, a los mozos y el personal de cocina", comenzó.

Y sobre estos últimos, bromeó: "No voy a extrañar los lunes y martes la ensalada verde que comía todo los lunes y martes para compensar los del sábado y domingo, pero sí un arroz muy rico que se prepara acá, eso si lo voy a extrañar".

Luego, prosiguió: "Al personal de limpieza, a los trabajadores de las obras que se hicieron acá, también muchas gracias. A la custodia, gracias por cuidarme, a los miembros de Casa Militar, de Protocolo y Ceremonial, al equipo de Comunicación, gracias también".

En el tramo final de su última actividad oficial en la Rosada, Macri ratificó que desde allí se iba al acto en el que el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, tomaba juramento a sus ministros, en la sede del Ejecutivo local del barrio de Parque Patricios.

Y volvió a realizar otra broma, esta vez sobre su futuro: "Entre tantas libertades, voy a recuperar la libertad de enfermarme y que no me digan que estaba somatizando", dijo entre risas.

Y finalizó: "Voy a seguir comprometido con éste país maravilloso que tenemos y que necesita aún que aprendamos mucho y a trabajar en conjunto porque nadie solo va a arreglar los problemas que éste país acumula hace tantas décadas".

Del brindis participaron todos los ministros del Gabinete y funcionarios con rango de secretarios, subsecretarios y directores de Estado que se desempeñaban en la Rosada.