Concejo: entre mudanzas y negociaciones

La mañana en el sexto piso el Palacio Municipal, donde funciona el órgano legislativo de la ciudad, tuvo mucha actividad previa a la gran jornada de este martes con la sesión extraordinaria donde asumirán sus bancas los nuevos ediles.

Primero en presidencia se reunieron los concejales que dejarán su lugar este martes, donde se definieron cuestiones protocolares y de algún modo fue la despedida de Hugo Menossi, Evangelina Garrappa, Carina Visintini y ausente por licencia médica del Dr Silvio Bonafede.

Después de este encuentro en la sala de comisiones se realizó un encuentro entre los ediles que continuarán la labor legislativa y los que se suman a partir de este 10 de diciembre.

Pero esto en lo formal, después fue momento de negociaciones arduas de un lado y del otro para dirimir las autoridades que a partir de hoy estarán al frente del Concejo Municipal.

Del lado del oficialismo es Jorge Muriel quien lidera las conversaciones con Cambiemos y tal como se informó en la edición de ayer, desde el justicialismo consideran que el escenario actual es totalmente distinto al de 2017 cuando Leonardo Viotti sorprendió a propios y extraños con una victoria contundente.

“Allí si era válido que la presidencia quede en manos de ellos pero en las últimas elecciones y Brenda Vimo y Juan Senn ganaron por amplia mayoría en el segmento para concejales por lo tanto no hay ninguna duda que deberíamos estar presidiendo el Concejo, porque es seguir la línea política del intendente”, manifestó Muriel.

Estas negociaciones según manifestó el oficialista, se llevó a cabo en muy buenos términos, y el ofrecimiento concreto hacia la oposición fue la secretaría y la prosecretaria.

Por su parte desde el radicalismo que hoy forma parte de Cambiemos y es mayoría dentro de este espacio en el Concejo, aspiran a logran imponer esos números, que a esta hora son favorables, y colocar en la presidencia a Germán Bottero, acompañado por Franco Bertolín que seguiría ocupando la secretaría y la prosecretaria se quedaría en poder del Pro.

Las reuniones seguirán hasta hoy y podríamos asegurar que hasta minutos antes de la sesión extraordinaria que dará comienzo a las 19, lo que deja en claro que si bien el 2020 no es un año de elecciones, todos empezarán a trabajar para acumular poder de cara a las elecciones de medio término. Por eso más que nunca el radicalismo querrá aprovechar esta oportunidad y el justicialismo intentará hasta lo último torcer lo que parece ya una puja con final definido.

Mudanzas y cambio de oficinas

Ayer por la mañana hubo mucho traslado de muebles y papelería de una oficina a otra. Por un lado las pertenencias y objetos personales del actual presidente Raúl Bonino ya estaban embalados en cajas para ser mudados a otra oficina, lo que ya denota que “Lalo” no aspira a continuar en la presidencia.

A su vez el secretario del Cuerpo, Franco Bertolín y de prensa, Fabio Colombo, se mudarán a las oficinas que históricamente eran de comisión, que están en proceso de refuncionalización y las oficinas que ellos ocupaban serán asignadas a los nuevos ediles.

La idea es que todos los concejales tengas las mismas comodidades y por eso se están realizando están adaptaciones en el sexto piso donde realizan su labor diaria.