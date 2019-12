"Los desafíos son para arriesgar" Locales 10 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO RADIO ADN PREPARADO. Heriberto Lanfranco será el nuevo Secretaría de Hacienda y Finanzas del Municipio.

Heriberto Lanfranco tendrá la Secretaría de Hacienda y Finanzas a su cargo a partir del próximo viernes, una vez que el nuevo gabinete sea presentado el jueves. Desde el banco Credicoop, llega a un área que negocia de manera permanente y que absorbe las necesidades económicas de todos los trabajadores municipales, como así también las arcas de la propia ciudad.

Lanfranco viene trabajando desde hace 41 años con el modelo cooperativo basado en el cooperativismo y en los valores solidarios, según se presenta. Además, hace 22 años que vive en nuestra ciudad, con un largo camino recorrido. "Ese camino fue el que transcurrí con muchísima gente que hemos trabajado, con miembros de la comisión de asociados por ser una cooperativa, que me han ayudado a crecer intelectualmente, espiritualmente y que me han dado la alegría para estar acá, en este momento, y en este enorme desafío", expresa´el nuevo funcionario.

Además, dijo que "las expectativas están puestas y para mí es un gran desafío tal cual lo dijo el Intendente, en épocas donde la macroeconomía, la economía zonal y la particular de Rafaela se ha venido decreciendo, por lo que son desafíos que uno tiene en la vida. A veces uno tiene ideas y llega un momento en el cuál uno tiene que convertir esas ideas en realidad y esto es lo que me ha pasado cuando el intendente Castellano y el Jefe de Gabinete de la ciudad, Marcos Corach me invitaron a participar de esto. Hoy asumo con mucha alegría este compromiso de llevar adelante algo un tanto difícil en estos días que es la secretaría de hacienda", destacó el titular de Credicoop.

A modo de cierre, dijo que "en este momento me encuentro con un grupo de gente que son los compañeros de trabajo que son de gran valía y en ellos me voy a apoyar para crecer, sé de la capacidad que tienen y aceptan el desafío tanto como yo. Además de eso voy a trabajar en un equipo humano que nos va a respaldar y a llevar a los objetivos claros y precisos", dijo y agregó que "lógicamente que los desafíos son para arriesgar, pero a decir verdad que cuando me lo propusieron no dudé, lo tomé con alegría y emoción de que me hayan convocado para la gestión", finalizó Lanfranco.