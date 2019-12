Werlen: “vamos a armar un equipo competitivo” Deportes 10 de diciembre de 2019 Por Mario Cabrera El entrenador juliense habló de lo que se viene para el León, que espera una probable fecha de inicio del TRA para planificar la pretemporada. Hay negociaciones avanzadas con los jugadores del club y con los refuerzos y en las próximas horas se darán a conocer oficialmente las nuevas contrataciones.

FOTO ARCHIVO MARCELO WERLEN. Habló de lo que se viene para 9 de Julio.

La final del Absoluto liguista perdida en los penales ante Brown en el Soltermam ya quedó atrás y ahora es tiempo de pensar en el 2020 para 9 de Julio. Por estas horas, el plantel se encuentra licenciado, pero los que no se tomaron vacaciones fueron los dirigentes y el cuerpo técnico que encabeza Marcelo Werlen, ya que de manera conjunta se encuentran trabajando en el armado del nuevo León rafaelino pensando en lo que será el Torneo Regional 2020. “Estamos esperando por lo menos tener la fecha estimativa del inicio del Regional, que es lo más difícil, como para empezar la pretemporada. El ‘9’ tuvo un año muy largo y por eso les dimos unas vacaciones a los jugadores en diciembre, así podemos tener unas 5 o 6 semanas de preparación que es lo que nos pidió el Profe Agustín Giorgis”, manifestó el entrenador Marcelo Werlen en diálogo con LA OPINION. Acerca de lo que fue la caída ante el elenco sanvicentino y la salida de Miguel Monay del cuerpo técnico, sostuvo el DT que “tal como lo había anunciado en este medio el día después, perder una final a todos nos duele. Tuvimos un año brillante en Liga y nos faltó ese golpecito, donde después de un mal primer tiempo jugamos un gran segundo tiempo pero nos faltó meterla adentro, algo que hicimos en toda la temporada. Y en cuanto a lo de Miguel, venía charlando con él para poder hacer una dupla con vistas a lo que se venía, pero cuando nos reunimos al día siguiente de perder la final me dijo que no iba a seguir por cuestiones laborales. Hace dos años que soy coordinador del club, donde tengo relaciones muy buenas con otros clubes, además de observar jugadores, y era un trabajo que me gustaba hacer, pero por diferentes circunstancias tuve que agarrar la dirección técnica. El club me paga por ser coordinador, y no por ser técnico, y estoy muy conforme y cómodo en la institución. Mi idea era dejarle el lugar a otro pero nunca puse en duda mi continuidad, como se dijo en varios lados, que quede claro esto, y mucho más por perder una final. Pero tengo que reconocer que la salida de Monay me dolió más que perder la final”.

Sobre la elección de Gustavo Giorgi, proveniente de Sportivo Norte, para que se sume al CT, Satanás manifestó que “había mencionado en primer lugar a Diego Gianotti, pero también se le dificultaba estar por su trabajo personal. Se buscaba un perfil de DT con experiencia y el apuntado fue Giorgi. Hay muchos que están de acuerdo o no con esta decisión, pero no es fácil acoplarse a una persona que casi no conozco. Con Monay y el resto estaba comodísimo, pero sé que Gustavo trabaja muy bien, así que nos tenemos que conocer y ver para que sea el técnico del futuro del ‘9’”. Y mientras el elenco juliense descansa, Ben Hur sigue entrenando y reforzándose con jerarquía. Con respecto a esto, Werlen añadió que “felicito a los de Ben Hur, que tienen una idea muy clara. Después de haber perdido los dos partidos con el ‘9’ en poquitos días, hicieron borrón y cuenta nueva, decidieron la continuidad de algunos jugadores y enseguida contrataron nombres importantes. Tienen un cuerpo técnico de primer nivel, con dirigentes que hacen un esfuerzo tremendo para traer los jugadores que están trayendo, y después de haber perdido un par de finales, tienen la idea sí o sí de ascender el próximo año. Por eso, nosotros tenemos que empezar a copiar esos ejemplos, con nuestras armas, que sabemos que son menos por ciertas circunstancias que pasaron en el club. Como ya lo dije con anterioridad, le entró al club un juicio laboral bastante grande y que tiene que afrontar. Pero no tengo dudas de que vamos a armar un equipo competitivo, como el ‘9’ lo merece, para tratar de clasificar a los play offs, algo que no se pudo lograr en la edición anterior”.



EL NUEVO PLANTEL

Hablando sobre la continuidad de la base del plantel que realizó una gran performance durante este 2019 en Liga Rafaelina, el técnico y coordinador del fútbol de la institución comentó que “siempre dije que el ‘9’ tenía un buen equipo pero no tenía plantel. En ciertos partidos, los jugadores tuvieron que hacer un esfuerzo tremendo y en algunos dejó secuelas, como Maxi Aguilar, que está pensando en seguir o no, porque a pesar de que es joven la paso muy mal en el año desde lo físico. Lo de Maciel está algo complicado porque el pase no pertenece al club (N de la R: Sportivo Norte) y ahí habrá que hacer un esfuerzo. El resto está más o menos encaminado, así que estamos agudizando el ingenio para tratar de conformar un equipo protagonista”. Y en referencia a Gastón Monserrat, autor de 30 goles en el año sumando todas las competencias (Copa y Regional) y goleador liguista de la temporada con 24, Werlen dijo que “se está trabajando fuertemente en retenerlo para que el jugador esté en el Regional el próximo año. El Toti quiere un progreso y podría darse en junio, en el próximo mercado, y por suerte, él lo entendió, al igual que su representante, y estamos muy cerca de llegar a un acuerdo. El club tenía un convenio de préstamo por 2 años con Independiente de Ataliva y ahora tenemos que hacer la opción de compra, que es en dólares. De hecho, en las próximas horas vamos a viajar para tratar de llegar a un arreglo definitivo y el club está ordenado como para hacer un esfuerzo. La idea es que esa erogación de dinero le sirva al club en el futuro. Su futuro depende de él y por ahora va por el buen camino”. Y por último, sobre los nuevos nombres que pueden llegar en calidad de refuerzos, aclaró que “el plantel es reducido y tiene que haber competencia. Están avanzadas las negociaciones con muchos jugadores y entre el miércoles o jueves, el hincha juliense va a saber las contrataciones que el club hizo, más el esfuerzo de mantener la base del plantel. Muchos nombres no puedo dar, pero si hay negociaciones con los que se dieron a conocer, como Marcos Cordero, Andrés Mandrile, Gonzalo Schonfel y Nicolás Peralta, quienes anduvieron bien en la Liga y algunos tienen experiencia en otro nivel de competencia. Aparte de esos chicos, están avanzadas las negociaciones con varios más. Sé que nos critican que en otro lado se han arreglado varios jugadores y en el ‘9’ no, pero se está trabajando fuertemente en eso. Igualmente, les pedimos a los hinchas que nos sigan apoyando, tal como lo hicieron a lo largo del año”.