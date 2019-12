Excluyeron a Rusia de los Juegos Olímpicos y Mundiales Deportes 10 de diciembre de 2019 Redacción Por POR ESCANDALOS DE DOPING

Rusia fue excluida de los Juegos Olímpicos y otras competiciones deportivas importantes como el Mundial de Fútbol por los próximos cuatro años, como consecuencia del escándalo por los casos de doping de atletas. La decisión fue tomada este lunes por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA, por sus siglas en inglés), según informó el servicio de prensa de la entidad. A partir de la medida, Rusia no podrá albergar y participar en Juegos Olímpicos y Paralímpicos, así como en ningún campeonato mundial o competición importante organizados por los firmantes del Código Antidopaje de la AMA, entre los que se encuentra el Mundial de Fútbol de Catar en 2022. En tanto, los deportistas rusos que no cuenten con antecedentes de doping podrán participar en esos eventos bajo la bandera olímpica, mientras no deberán llevar ningún distintivo o símbolo que contenga la bandera rusa, mientras que los equipos llevarán el nombre de "atletas neutrales autorizados". La AMA concluyó que datos de laboratorio enviados por Moscú fueron alterados para plantar evidencia falsa y eliminar archivos vinculados a pruebas de doping positivas que podrían haber ayudado a identificar engaños de drogas. Rusia se vio envuelta en escándalos de dopaje desde que la AMA encontró en 2015 evidencias de dopaje masivo y recurrente en el atletismo de ese país.

De manera unánime, el comité ejecutivo de la AMA resolvió la dura sanción para el deporte ruso, que se suma a las que ya sufrió en los últimos tiempos como consecuencia del doping sistemático de sus atletas con apoyo estatal. En esta ocasión, la AMA asegura que Rusia manipuló de manera indebida los resultados de los controles llevados a cabo en el Laboratorio Antidoping de Moscú, lo que hace imposible comprobar si 145 de los 298 deportistas rusos que están sospechados de doping violaron las reglas entre 2012 y 2015. La sanción, que Rusia podría apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), impide a los deportistas rusos, entre otras cosas, competir bajo su bandera durante cuatro años en Juegos Olímpicos y Mundiales de los diferentes deportes, tal como les sucedió en los últimos Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018, cuando además se escuchaba el himno olímpico cada vez que un deportista ruso ganaba una medalla dorada. En Río de Janeiro 2016, cada federación internacional debió decidir la suerte de los deportistas rusos, lo que motivó que muchos pudiesen competir, pero en cambio los atletas rusos no pudieron participar en ninguna de las disciplinas por disposición de la IAAF.