Togni: “Apenas me llamaron de Quilmes no dudé ni un segundo”

La temporada 2019 de Liga Rafaelina de Fútbol ya se cerró pero los clubes, principalmente de la Primera A, ya tienen la cabeza puesta en el exigente 2020 que se viene. Argentino Quilmes dejó, a muchos, con la boca abierta al confirmar la contratación de Hugo Togni para suceder en el cargo de entrenador a Héctor Rudi Viotti. Principalmente por el pasado reciente del DT en Peñarol.

“Yo soy de Lehmann y jugué siempre en la zona, no estoy identificado con ningún club de Rafaela. No lo asocio a algo especial, pasé por Peñarol como pudo haber sido cualquier otro club que me quisiera”, le comentó a este medio el propio Togni, que luego agregó: “Soy el primero que va a querer que a Quilmes le vaya bien”. Y aseveró: “Esperemos que esta elección que hicieron los dirigentes sea positiva y le podamos devolver toda esa confianza que ellos depositaron en nosotros con lo que más quieren que es volver a poner a Quilmes en los primeros planos”.



- Sólo un año en la B y otra vez a la Primera A…



- Estoy muy contento, era algo que sabíamos que en algún momento se podía dar, no lo esperábamos tan rápido y menos, a lo mejor, a un grande como Quilmes. En lo personal muy contento, con todas las ganas.



- ¿Y es algo especial? ¿Una responsabilidad extra?



- Sin dudas, es un nuevo desafío a la misma altura o más de lo que fue en su momento Peñarol. Hoy llego en otra situación, llego con una experiencia que antes no tenía y si bien esto es fútbol y el margen de error está siempre, uno llega más golpeado, más curtido, tratando de aplicar todo eso para tratar de minimizar el error lo más posible. Trataremos de aplicar todo lo que fuimos aprendiendo en estos años, sabiendo en la situación en la cual esta Quilmes, como es un grande y tiene que estar a la altura. Trataremos de estar a la altura nosotros también para volver a dejarlo lo más arriba posible.



- ¿Te sorprendió el llamado de Quilmes?



- Uno trabaja para esto, no mira el resultado, sí el trabajo que hace. Hoy puedo decir que estuve por las tres categorías y más allá del logro deportivo quedaron muy buena relaciones, con dirigentes, jugadores, con muchos me sigo juntando hasta el día de hoy, y en base a ese laburo el llamado no sorprende, no lo esperaba en este momento, no soy un técnico que espera que a otro le vaya mal para ocupar su lugar, tuve la suerte que en estos 7 años que dirijo, siempre tuve a alguno que llamó para consultar mi situación, soy un privilegiado. Cuando suena uno lo evalúa, cuando sonó y era Quilmes hubo poco para pensar.



- ¿Cuál fue tu primera impresión? ¿Con qué te encontraste?



- Me encontré con gente con muchas ganas de trabajar, un proyecto serio que concordaba bastante con el mío, la cosa fue rápida, acá no es Hugo Togni, es Quilmes, estamos todos en el mismo camino.



- ¿Qué se puede decir de ese proyecto?



- La idea de volver a poner a Quilmes lo más arriba posible, la reestructuración de abajo, volver a las fuentes, quienes pueden realmente jugar en Quilmes y quiénes no. El desafío es grande, sabemos desde donde partimos y adonde queremos llegar. Ojala los resultados se den, y rápido, para tener esa tranquilidad nosotros y la comisión que apostó por nosotros, asimismo la gente así puede ver reflejado el trabajo.

Es un proyecto serio, me encontré con mucha gente, todos con la misma idea,

Me sedujo que estábamos todos por el mismo camino, el proyecto de ellos como el mío eran muy parecidos, por ese lado fue todo más fácil.



- Bajaste de categoría después de ganar todo en la A con Peñarol, ¿se cumplieron las expectativas?



- Con el diario del lunes te digo que sí, lo vemos de otra manera. Pero en su momento lo pensé y lo peor que me podía pasar era quedarme parado, a pesar de la categoría mi idea era seguir trabajando, aprendiendo, conociendo gente, estar activo, es como la escuela, más le dedicas más te queda, aprendes. Hoy con el resultado puesto fue muy positivo porque fue Moreno el que me dio esta posibilidad de estar activo y volver al grupo uno.

Los resultados mandan y uno mismo, año a año se reinventa, se reprograma porque uno se acostumbra mal, a la vez es algo lindo y que ratifica que la forma que lo hacemos con mi grupo de trabajo funciona, pero no es que tengamos la formula, estamos convencidos que acá trabajamos varias personas y el grupo humano es fundamental, los jugadores son los que te bancan dentro de la cancha, la conformación de los grupos y elección de los jugadores es fundamental.



- ¿Hubo algún llamado o mensaje desde Villa Rosas?



- No, no. Aunque en este fútbol de hoy todo puede pasar, desde la cargada a cualquier cosa. La verdad que donde estuve siempre dejé todo, algunas veces alcanzó y otras no. Nunca me guardé nada. Lo hice con el mayor respeto y responsabilidad. Hoy soy el técnico de Quilmes y tengo la camiseta puesta a muerte, tengo muchas ganas que llegue el comienzo, estoy muy enfocado en Quilmes.