Histórico: Messi sin Champions Deportes 10 de diciembre de 2019

Ayer, el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, confirmó en conferencia de prensa que Lionel Messi no estará entre los convocados para el duelo ante el Inter de Milan por la fecha seis de la fase de grupos de la Champions League.

La última vez que esto había sucedido fue el 6 de diciembre de 2011, cuando el elenco catalán triunfó por 4 a 0 en condición de local ante el BATE Borisov, cuando el cuadro catalán ya estaba clasificado a la siguiente instancia.

El técnico del equipo explicó que esto se debe a que no quiere arriesgar al argentino en un encuentro que no cambiará el destino del Barcelona, que ya se aseguró el liderazgo del Grupo F. Es que el elenco azulgrana tiene 11 puntos y aventaja por cuatro al Borussia Dormund y al Inter, que se disputan la última plaza. El Slavia Praga, con dos unidades, cierra la zona.

Messi no es el único ausente de la lista, tampoco viajarán a Milán Nelson Semedo, Arthur, Ousmane Dembélé y Jordi Alba, por lesión, ni Piqué y Sergi Roberto, por decisión técnica.



Partidos: 15hs FC Salzburg vs Liverpool, Napoli vs Genk, 17hs Chelsea vs Lille, Inter vs Barcelona, Ajax vs Valencia, Borussia Dortmund vs Slavia Praga, Lyon vs RB Leipzig, Benfica vs Zenit.