Ameal asume el viernes Deportes 10 de diciembre de 2019 Redacción Por ELECCIONES EN BOCA

BUENOS AIRES, 10 (NA) -- Jorge Amor Ameal, que arrasó en las elecciones a presidente de Boca apuntalado por el ídolo Juan Román Riquelme, asumirá su cargo el próximo viernes por la tarde, luego de haber recibido el aval de casi el 53 por ciento del padrón de socios sobre el candidato oficialista Christian Gribaudo, poniendo fin a un cuarto de siglo de hegemonía macrista.

Ameal, si bien restan detalles formales, realizará ese día la primera reunión de Comisión Directiva que lo oficializará en su segundo mandato al frente de Boca -lo hizo entre 2008 y 2011 por la muerte de Pedro Pompilio-, con Mario Pergolini como vicepresidente primero.

Allí, tal como está establecido en los estatutos, designará al resto de cargos dentro del club, donde estará el ídolo Juan Román Riquelme como vicepresidente segundo y a cargo de todo el fútbol del club.

También se proyecta, según fuentes del frente "para la recuperación de la identidad Xeneize", que Roberto Digón sea el vice tercero y el representante ante la AFA, un lugar que Ameal prometió a los socios recuperar, al igual que en Conmebol.

Escrutadas la totalidad de las 143 habilitadas, la lista "Juntos por Boca", de Ameal y Mario Pergolini, logró el 52,92 por ciento de los votos (20.045), mientras que "La Mitad + vos", que postula a Gribaudo y Juan Carlos Crespi obtuvo el 30,64 (11.607).

En tercer lugar quedó el otro candidato opositor, José Beraldi, acompañado por Rodolfo Royco Ferrari, por la lista "Unidos para volver a ganar", con 16,43 por ciento (6.225).

Fue una histórica jornada que batió récords de concurrencia a nivel sudamericano con 38.363 socios, donde Ameal y Pergolini -sin Riquelme que se había refugiado en el búnker- se abrazaron a las 00:23 del lunes cuando sus seguidores empezaron a celebrar la victoria, cuando la tendencia imposible de revertir.

Así, Ameal vuelve a conducir al "Xeneize" -lo hizo entre 2008 y 2011 por la muerte de Pedro Pompilio-, pero ahora siendo el presidente más votado del fútbol argentino.



RIQUELME YA

PREPARA SU BOCA



Juan Román Riquelme ya entró en funciones como vicepresidente segundo y responsable principal del fútbol en el club. Después de celebrar la victoria en las elecciones junto a su familia en el búnker montado por la agrupación de Jorge Amor Ameal, se retiró a su casa pasada la medianoche a esperar el conteo final con tres temas claves revoloteando en su cabeza. “El día lunes (por hoy) yo me sentaré con él. Yo ya hablé con él. Fue el único jugador con el que hablé. A los jugadores que nos han dado mucho, hay que respetarlos y tratarlos con cariño”, adelantó en una entrevista Román, días antes de las elecciones que finalmente lo tuvieron como vencedor junto a la fórmula Ameal-Pergolini. Carlos Tevez, al que se le vence su contrato en la proximidad, fue el futbolista al que hizo referencia.

El segundo ítem en la agenda de Román es la definición del entrenador. Sabido es que prescindirá de los servicios de Gustavo Alfaro, al que no le renovará el vínculo que expira a fin de mes. Entre los candidatos del 10 figuran Ricardo Gareca, Miguel Ángel Russo y Eduardo Domínguez. ¿Surgirá algún tapado?

Fue el mismísimo flamante vice segundo quien anunció que ayer lunes iba a blanquear a qué DT iba a ir a buscar, aunque desde su entorno avisaron que no se apurarán con la toma de decisiones para evitar equivocaciones.