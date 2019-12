Argentinos, único líder Deportes 10 de diciembre de 2019 Redacción Por El 'Bicho' empató con Estudiantes 1 a 1 y quedó como único puntero. Vélez ganó en Paraná y se suma a la pelea.

FOTO WEB EN LA PATERNAL. / Argentinos igualó con Estudiantes.

Argentinos quedó como único puntero del torneo al empatar como local 1 a 1 con Estudiantes de La Plata, al cabo de un emocionante encuentro disputado anoche en el estadio "Diego Armando Maradona", en el cierre de la decimosexta fecha de la Superliga.

Santiago Silva, en su cumpleaños número 39, de penal, abrió la cuenta para el elenco de La Paternal a los 47 minutos del primer tiempo, mientras que Nazareno Colombo, en su bautismo en la red rival, anotó el definitivo 1 a 1 para el elenco de la ciudad de las diagonales cuando iban 33 minutos del complemento.

En medio de un desarrollo equilibrado, el "Pincha" mereció mejor suerte ya que su dominio en el segundo período fue más ostensible que el de su adversario en la primera mitad.



VÉLEZ SE SUMA

A LA PELEA



Con una alta dosis de sufrimiento para lo que fue el trámite del partido, Vélez logró ayer cerrar como escolta la primera parte de la Superliga con un triunfo por 1 a 0 frente a Patronato de Paraná, que sigue muy complicado con la permanencia pese al cambio de entrenador y la llegada de Gustavo Alvarez.

El "Fortín" de Gabriel Heinze, sin desplegar un fútbol de alto vuelo como en otras oportunidades, se impuso gracias a un gol en contra de Gabriel Díaz, que envió la pelota dentro de su arco a los 22m PT, después de un centro de Thiago Almada, que había apilado rivales en la banda derecha.

Ni siquiera pudo liquidarlo Vélez con un hombre más durante todo el segundo tiempo, porque Patronato, que sigue en zona de descenso, sufrió la expulsión de Dardo Miloc, por doble amarilla, justo antes del descanso.



NO PODRÁ

INCORPORAR



El Tribunal de Apelaciones de Superliga confirmó ayer la sanción del Comité de Disciplina por la que Huracán no podrá fichar jugadores para el próximo libro de pases, a raíz de una deuda que mantiene con Godoy Cruz por el pase de un futbolista. La apelación del club de Parque Patricios fue infructuosa y el Tribunal confirmó la sanción de primera instancia, dada a conocer el pasado 21 de noviembre. De esta forma, el conjunto de Néstor Apuzzo no podrá realizar compras en la próxima ventana de traspasos, "independientemente de que el club regularice la deuda o no".