López Obrador defendió a embajador de México en Argentina que robó un libro Internacionales 10 de diciembre de 2019 Redacción Por El Presidente mexicano pidió "que no haya linchamientos públicos".

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió ayer al embajador de aquel país en Buenos Aires, Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, luego de que se conociera una denuncia y un video que lo involucra en el robo de un libro en un comercio porteño, mientras que pidió "que no haya linchamientos públicos o políticos".

"Ricardo Valero es un diplomático de carrera, un hombre con mucha cultura, fue subsecretario de Relaciones Exteriores en los mejores tiempos de la Secretaría", señaló López Obrador.

En esa línea, continuó: "Fue legislador, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior. Es un hombre mayor y por eso se decidió que él nos representara en Argentina, por toda su trayectoria".

En tanto, el mandatario solicitó "que no haya linchamientos públicos o políticos" y explicó: "Es un internacionalista de primer orden, por eso doy los antecedentes".

A su vez, el presidente mexicano informó que el funcionario será citado en la Secretaría de Relaciones Exteriores para que emita su declaración y de su versión sobre lo sucedido.

"Amerita que se lo escuche, es su derecho. Además, estoy hablando de una personalidad, es conocido por muchos, sobre todo por los que tienen más edad".

El incidente, que fue captado por cámaras de seguridad y se conoció en las últimas horas, se produjo el pasado 26 de octubre en la librería Ateneo Grand Splendid, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, cuando el embajador, de 76 años, fue filmado mientras tomaba un libro y lo disimulaba en un diario que llevaba. Después, el diplomático compró otros objetos en la librería, pasó por la caja pero no abonó por el libro que cubría con el diario. Pero al tratar de abandonar el local, sonó el sistema de alarmas por lo que fue retenido por personal de seguridad que le requirió sus datos. Al comprobar el tique de compra, vieron que los CD habían sido pagados, pero el libro no, ante lo que dieron aviso a la policía. Según el parte policial, el inspector tomó los datos de Valero y después le pidió que "se retire del lugar". El intento de hurto saltó a la luz el domingo y se convirtió con rapidez en un escándalo diplomático.

En las últimas horas, el canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que se le ordenó a Valero Recio Becerra regresar al país y dijo que, de comprobarse la veracidad de la denuncia, el diplomático será separado de su cargo.

"He solicitado al Comité de Ética que analice el caso del embajador en Argentina acusado de robar libros en famosa librería", escribió el ministro en su cuenta de la red social Twitter.

Además, sostuvo que "de comprobarse que el vídeo es veraz (el embajador) será separado del cargo inmediatamente, al tiempo que advirtió: "Cero tolerancia a la deshonestidad".

El libro que habría intentado robar el funcionario es una biografía del italiano Giacomo Casanova, con un valor de unos 600 pesos. La librería Ateneo Grand Splendid donde tuvieron lugar los hechos es la más famosa de Buenos Aires. Este antiguo teatro reconvertido figura en innumerables guías como una de las librerías más bellas del mundo.