Fiscal no acompaña pedido de detención de Zárate

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El fiscal de Lomas de Zamora Ramiro Varangot no acompañó la solicitud de detención del futbolista Alexis Zárate que realizó la querella, luego que la Suprema Corte Bonaerense confirmara su condena de seis años y medio de prisión por violación a raíz de un hecho que tuvo lugar en 2014.

Fuentes judiciales informaron a NA que el fiscal evaluó que no transcurrió el lapso para que la defensa pueda apelar a la Corte Suprema de la Nación, por lo que la condena no está firme y "no se ha cerrado aún la etapa recursiva".

En función de ello, dijo que "no corresponde" ordenar la detención de Zárate tal cual lo solicitó la semana pasada la abogada de la víctima.

Zárate fue condenado por abusar sexualmente de una joven de nombre Giuliana en un departamento de la calle Brandsen 5980, de la localidad de Wilde, donde además estaban otros dos jugadores, Martín Benítez, actual futbolista de la Primera de Independiente, y Nicolás Pérez, entonces en la cuarta división del club de Avellaneda.



EL HECHO

Según consta en la denuncia de la joven, ella se encontró en un bar horas antes con Benítez, con quien mantenía un noviazgo, y allí estaban Pérez y el acusado Zárate.

Luego de beber champagne, la joven se dirigió con su novio al departamento de Wilde, donde mantuvieron relaciones sexuales, tras lo cual se quedó dormida.

En ese momento, cuando estaba dormida, Zárate ingresó al cuarto y la violó, a pesar de encontrarse Benítez a su lado.

El hecho no fue controvertido por el acusado, aunque niega que haya sido una violación, sino que dice que se trató de una relación consentida.

No obstante, las pericias psicológicas indicaron que la chica "no fabula, sufre estrés postraumático y tiene todas las características de una víctima de abuso".

El Tribunal Oral Criminal 1 de Lomas de Zamora condenó a Zárate en 2017 a la pena de seis años y medio de cárcel, lo que fuera ratificado luego por la Cámara de Casación Bonaerense y ahora por la Suprema Corte, por lo que la única chance que le queda a la defensa es ir ante la Corte Nacional.