Semana clave en el Concejo por las nuevas autoridades Locales 09 de diciembre de 2019 Redacción Por Desde las 10 se desarrollará una reunión preparatoria de cara a la sesión extraordinaria de mañana martes a las 19 donde jurarán los nuevos ediles. Contrarreloj y en medio de intensas negociaciones se dirimen las nuevas autoridades del Cuerpo Legislativo.

BRENDA VIMO. La doctora se prepara para arribar a una de las bancas del concejo.

La semana que se inicia hoy en materia legislativa no será una más ya que habrá dos sesiones extraordinarias, -la de mañana donde jurarán los nuevos concejales y la del jueves donde jurará el intendente Luis Castellano-, y las pujas políticas por el poder en el Concejo estarán en su máxima expresión.

Hoy desde las 10 se llevará a cabo la reunión preparatoria para la ceremonia de asunción de los nuevos ediles donde se repasarán algunos aspectos formales de la ceremonia de jura y se adjudicarán las comisiones externas para el próximo año.

Luego habrá reuniones en los diferentes bloques para terminar de definir las propuestas que se impulsarán en relación a quiénes ocuparán la presidencia, secretaría y prosecretaría desde el 10 de diciembre.

Nada está determinado e incluso dialogando con algunos concejales que señalaron que las decisiones podrían tomarse en el último momento, casi cuando está por sonar la campana.

El justicialismo en 2017 perdió el control en manos del macrismo, cuando Raúl Bonino reemplazó al justicialista Silvio Bonafede y como si fuera poco se quedó con la secretaría en manos de un radical, Franco Bertolín y de una Pro pura, Claudia Cardinal.

Esa fue la primera vez en 15 años -y la segunda desde que el Partido Justicialista gobierna la ciudad desde 1991- que la Presidencia del Concejo no estuvo en manos de alguien del mismo signo político del Intendente. Sin lugar a dudas, fue un hecho político que hizo mucho ruido, no solo por lo atípico, sino también porque se puso en juego la institucionalidad de la ciudad.

Desde entonces y en varias ocasiones esta situación generó rispideces y después del triunfo obtenido por Luis Castellano para asumir en dos días su tercer mandato, el oficialismo agotará todas las negociaciones para recuperar la Presidencia del Cuerpo Legislativo, entendiendo que la ciudad eligió por el voto popular al PJ para gobernar Rafaela y eso debe quedar reflejado también en el ámbito legislativo.

La ruptura o distanciamiento interno de Cambiemos entre la figura del actual presidente Bonino y el impulsivo radical Viotti también suman un aspecto a considerar; el macrista tiene un desgaste evidente y desde algunos sectores insinúan que no quisiera continuar ocupando el máximo lugar, pero habrá que ver si sus diferencias internas lo llevan a apoyar disimuladamente la postulación de Jorge Muriel para reemplazarlo y de este modo no cederle el control al radicalismo.

Hoy la UCR que impulsaría a Germán Bottero para ese cargo cuenta con cuatro votos seguros, el de Bottero, Miguel Destéfanis, Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti-; el PJ que iría por Muriel tendría el aval de Juan Senn, Brenda Vimo y Muriel.

El justicialismo jugó una carta para lograr los acuerdos necesarios, ofreciéndole la secretaría al Pro y la prosecretaria al PDP.

En tanto Marta Pascual considera que es un momento bisagra para que la oposición demuestre que el apoyo de los rafaelinos en las últimas elecciones de octubre hacia Juntos por el Cambio, no puede ser tirado por la borda y deben unificar criterios, es decir, ir con una misma propuesta respecto a la postulación de las nuevas autoridades del Concejo.

Lisandro Mársico en tanto estaría más cerca de la idea de Cambiemos y apoyaría a Germán Bottero como el nuevo presidente. Además desde este espacio mantendría en la vicepresidencia primera a un justicialista y en la segunda al demoprogresista.

Lo cierto es que este lunes será clave y hasta lo último nada estará resuelto, quizás porque las diferencias están en mayor medida dentro de la misma oposición lo que dificulta hacer cuentas. Igualmente todo hace pensar que otra vez el PJ no logrará imponer su posición.