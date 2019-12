Con mucha expectativa, esta tarde se presenta el gabinete de Perotti Locales 09 de diciembre de 2019 Redacción Por El gobernador electo de la provincia terminó de elegir, la semana pasada, a los ministros que compondrán su gabinete desde el 11 de diciembre y que serán anunciados oficialmente en la tarde de hoy.

PRESENTACION. El acto se llevará a cabo en el Marinas Puerto Santa Fe. AREA IMPORTANTE. Marcelo Saín será el Ministro de Seguridad de la provincia.

Por Darío Schueri (Desde Santa Fe). - Recién esta tarde, desde las 13:00 hs, se realizará la presentación de los integrantes del gabinete del gobernador electo, Omar Perotti. Casi al filo de la asunción, prevista para el miércoles en horas vespertinas.

El anuncio se llevará a cabo en el Club Marinas Puerto Santa Fe, ubicado en Calle 1 de Enero, dique 2, puerto de Santa Fe aunque no participaría el ex intendente de Rafaela por lo que la conducción del acto estaría a cargo de otro rafaelino, Leonardo Ricciardino, quien fue confirmado como el próximo vocero del Gobierno santafesino.

El rafaelino diseñó un gabinete ministerial con 12 ministerios y una secretaria de estado (el FPCyS actual tiene 14 ministerios y dos secretarias de estado), compuesto por tres ministros que estuvieron en esos mismos cargos en la última gobernación de Jorge Obeid (Rubén Michlig, Water Agosto y Adriana Cantero) y dos en la última de Carlos Reutemann (Carlos Parola y Esteban Borgonovo). La “súper” Ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat Silvina Frana, quien extrañamente juró el pasado jueves como diputada provincial, también proviene también de las filas del obeidismo; mientras que la Secretaria de Género Celia Arena es de cuna reutemista.

Completan la grilla Marcelo Saín en Seguridad (a quien su actual antecesor Maximiliano Pullaro colmó de elogios); Daniel Costamagna, productor agropecuario y profesional rafaelino, colaborador en el ministerio que dirigirá cuando Perotti era su titular en la primera gestión de Jorge Obeid estará a cargo del Producción, Ciencia y Tecnología; mientras que Danilo Capitani (Desarrollo Social), Roberto Sukermann (Trabajo), Jorge Llonch (Cultura) y Erica Gonnet (Ambiente) serán “los nuevos” en el elenco de colaboradores de Omar Perotti.

Los que aviesamente algunos reprochan como gabinete “conservador”, para el Gobernador entrante representa, en los aciagos tiempos por venir, el respaldo de la experiencia necesaria para atravesar las dificultades. Con la advertencia de no imitar lo que se vino criticando hasta ahora -la proliferación de líneas intermedias- cada Ministro podrá ir incorporando en sus carteras la justa dosis de creatividad, innovación y manejo de las fantásticas herramientas tecnológicas contemporáneas que cada vez mas irán cambiando los paradigmas de la administración y la gestión pública. Como dijera el propio Perotti: “no tendré un gabinete joven (criticando al socialismo), habrá jóvenes en el gabinete”; en el mas abarcativo sentido de la acepción.

Una característica saliente del gabinete es que casi todos (menos Roberto Sukerman y Marcelo Saín) pasaron por los equipos ministeriales de Jorge Obeid y/o Carlos Reutemann. Sin embargo, hay que detenerse un subtexto a la hora del análisis político: en todos los ministerios importante Perotti designó “controllers”. O segundas líneas que no son tan segundas líneas.

De esta manera Perotti querrá un gabinete de ministros probados y testeados en la función pública y conocedores de los meandros de la burocracia estatal.