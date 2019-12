"Comercial Oeste”: a días del primer aniversario Locales 09 de diciembre de 2019 Redacción Por Esta propuesta generada, impulsada y coordinada desde el programa municipal "Mi Negocio en Mi Barrio", junto con la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, celebrará su primer año con espectáculos musicales, sorteos especiales, muestra fotográfica, entre otros atractivos.

PROTAGONISTAS. De la mano de Diego Peiretti, el Municipio trabajó con distintos protagonistas de los barrios.

Este viernes 13 de diciembre, desde las 19, el paseo de compras "Comercial Oeste", sector comercial ubicado en bulevar Roca entre Ruta 34 y 500 Millas, realizará un evento especial con motivo de cumplir su primer año de vida. Para ello, un grupo de comerciantes del sector junto a miembros de la Municipalidad de Rafaela y del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región vienen coordinando y diseñando acciones específicas.

El evento contará con espectáculos musicales, sorteos especiales, muestra fotográfica y muchas sorpresas más para toda la familia. Además, los comercios abrirán sus puertas en horario nocturno ofreciendo diversas promociones.

Cabe recordar que este tipo de acciones, donde se articulan esfuerzos desde el sector público y privado, buscan promover el desarrollo comercial en Rafaela con el objetivo de potenciar sus posibilidades, mejorar su desempeño y contribuir a la generación de empleo local.

El coordinador de la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales, Diego Peiretti, manifestó: “Todos los comerciantes del sector tendrán sus puertas abiertas, han planificado descuentos especiales, así que va a ser un buen momento para que la familia pueda disfrutar y recorrer este paseo de compras que se ha conformado en el oeste de la ciudad”.

“Hemos generado atractivos de compras y otros como es el espectáculo musical de Gerardo Mesler, va a haber música durante toda la noche, espectáculos de zumba, una muestra de lo que fueron los talleres barriales, va a ser un gran día para compartir”, agregó.

“Este evento se enmarca en un proyecto que se ha venido trabajando desde el municipio con el Centro Comercial, de fortalecer estos nuevos espacios que son los Centro Comerciales a cielo abierto, y coordinadamente con este programa Mi negocio en mi barrio, hemos fortalecido ese sector y queremos darle continuidad, en un momento complejo. Creamos un evento recreativo para las familias, pero también es un oportunidad de generar ventas a los comerciantes”, sostuvo.

“Al llegar un año, el comerciante no se ve como una unidad aislada, sino que se empiezan a ver como una única unidad asociativa en donde los empresarios son un bloque, un sector y donde más allá de que existan comercios del mismo rubro, dejan de verse como competencia y se ven como aliados”, finalizó.



EXPERIENCIAS

Débora Pairone, empleada de Hogar Integral, destacó: “Desde que nos agrupamos como comerciantes en este paseo comercial, ha sido muy interesante para todos, sobre todo el hecho de promover actividades para un beneficio en cuanto a lo que es ventas y a darnos a conocer, ya que a la gente le resulta cómodo venir a la zona a comprar, no cruzar la ruta, no tener que movilizarse hacia el centro”.

“En Comercial Oeste, contamos con una amplia gama de comercios donde encontramos librería, comida, artículos para el hogar, colchonería, lo que hace que el cliente pueda encontrar gran variedad de productos”, agregó.

“Creo que el evento sirve mucho para promocionar la zona y que conozcan el lugar. Se puede notar la diferencia desde que lo organizamos y realizamos”, finalizó.

Roxana Nari, quien tiene a su cargo el cotillón y librería “Avenida”, sostuvo: “Hace muchos años que estamos en el sector. Este encuentro de comercios que fomentó la Municipalidad, nos permitió capacitarnos, agruparnos, conectarnos con nuestros vecinos, con los demás comerciantes, nos permitió realizar un evento el año pasado de forma exitosa. El objetivo es que las personas nos conozcan, sepan la variedad de comercios que puede encontrarse”.

“Este año queremos repetir el evento, para continuar con nuestro objetivo y que al acercarse la gente pueda encontrar buenos precios, ofertas y nos siga conociendo”, finalizó.



SOBRE COMERCIAL OESTE

El paseo de compras "Comercial Oeste" es una propuesta surgida en el año 2018 a partir del trabajo realizado en el marco del programa "Mi Negocio en Mi Barrio" que implementa la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela, en coordinación con la Comisión de Comercio y Servicios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.

Cabe destacar que durante ese año, "Mi Negocio en Mi Barrio" trabajó, en coordinación con instituciones educativas de la ciudad, junto con los comerciantes en dos ejes específicos: capacitación y asistencia técnica y asociatividad empresarial.

Respecto a este último punto, se generaron acciones específicas buscando potenciar el sector, transformándolo en un nuevo paseo de compras que pueda generar acciones específicas que le permitan sumarse a los ya existentes "Paseo del Centro" y "Paseo Roca".