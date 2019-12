"Vamos a poner en valor primero nuestras vidas" Locales 09 de diciembre de 2019 Redacción Por Los vecinos de calle Culzoni se muestran a favor de la extracción de los eucaliptos y agradecieron al Municipio la iniciativa, más allá de las protestas de los ambientalistas. "Es un riesgo, sobre todo las ramas, porque no hace falta que se caiga todo un árbol para que ocurra un desastre o una tragedia", dicen.

Desde hace un par de semanas a esta parte, la extracción de los eucaliptos sobre la calle Culzoni ha despertado muchas voces cruzadas. Por un lado la Municipalidad, que tras una serie de informes y relevamientos, sostuvo que esos enormes árboles debían ser quitados porque son considerados un riesgo para los habitantes del lugar. Pero un grupo de ambientalistas consideran que es un delito y culparon al Concejo rafaelino por tal acción.

En tanto, los vecinos que viven sobre esa calle y cuadra, gestionaron tres años de punta la quita de estos ejemplares, ya que también sienten que una tormenta fuerte podría causar mucho daño.

Silvia Ibarra, ex presidenta de Paseo del Centro de nuestra ciudad, y vecina de Calle Culzoni, contó como en el predio de APADIR, un galponcito que está en el lugar quedó absolutamente destruido por la caída de una rama de eucalipto, tras un fuerte viento.

"Todos los vecinos nos vemos afectados por los eucaliptos, opinamos lo mismo y de hecho el comunicado que emitimos lo firmamos todos. No hay discordias o algo similar entre los vecinos porque opinamos de la misma manera", dijo en primera instancia Ibarra y agregó: "esto lo venimos gestionando y manifestando nuestra preocupación hace un buen tiempo. Más de tres años reclamando, donde primero tuvimos una solución parcial con la extracción de algunas ramas. Ante el desconocimiento, nosotros pedíamos que se los poden o los bajen 10 o 20 metros a los árboles, pero con buen criterio, las áreas técnicas se encargaron de comunicarnos que el eucalipto es un árbol frágil y no es una opción para planificar el arbolado de una ciudad. Son dinosaurios que quedaron dentro de los barrios y es un verdadero riesgo. Incluso cuando se los podan, porque las ramas que brotan son aún más frágiles, por lo que se incrementan los riesgos. La única opción, en este caso, es la remoción de los eucaliptos", contó.

Por otro lado, recordó que "muchas de estas especies fueron analizadas, son añejos y la mayoría están en muy mal estado. Por eso no queda otra opción para preservar la vida de todos los vecinos, de nuestros hijos, como así las viviendas también", dijo y que a la vez "los ambientalistas hablaron con una vecina, que también les explicó las situaciones, sobre todo los días de tormentas. Hay que estar en medio de una tormenta con estos árboles, te pasan muchos sentimientos por dentro, y la verdad es que el tema se abordó con mucha seriedad y con responsabilidad. No fueron decisiones que se tomaron a la ligera e incluso se hicieron análisis y en muchas ciudades del país optaron por extraer los eucaliptos de zonas residenciales o urbanas porque no pueden convivir con ellos. Es un riesgo, sobre todo las ramas, porque no hace falta que se caiga todo un árbol para que ocurra un desastre o una tragedia. Nosotros vamos a poner en valor primero nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos", marcó.



"SON DECISIONES QUE

LAMENTABLEMENTE HAY QUE TOMAR"

En otro tramo de la nota, realizada en Radio ADN de nuestra ciudad, Ibarra contó que "sabemos que en muchas ciudades se han tomado este tipo de decisiones a raíz de tragedias que ocurrieron. Nosotros no queremos que pase algo para que se tomen decisiones. Incluso que se rompan las viviendas. Son decisiones que lamentablemente hay que tomar y tratar de ver de qué manera podemos ser parte de la solución. Lo que están haciendo es la decisión más responsable que pudieron haber tomado las áreas técnicas, los vecinos, el apoyo del Intendente y los concejales y la verdad que lo han resuelto con buen criterio. Lo más importante son las vidas de las personas", destacó.

Recordemos que ni bien se inició esta acción, y ante el reclamo de los ambientalistas, precisamente de Amigos de la Vida, los vecinos de calle Culzoni emitieron un comunicado donde expresaron estar de acuerdo con la extracción: "son árboles que son originarios de nuestro país y que se fueron sembrando. Se establecieron antes de lo que es la planificación urbanística. Son árboles que quedaron dentro de la ciudad, y hubo que extraerlos como ya pasó en otras zonas. Es una decisión que en la pública pesa, pero que es necesario tomarla. Ahora hay que ponerse a pensar como reforestar el lugar, con árboles que puedan vivir en espacios urbanos con una menor magnitud. Los árboles tienen un ciclo y la mayoría están en mal estado, cumpliendo su ciclo", destacó la vecina.

En otro tramo deslizó que "son decisiones que tienen un impacto social negativo y por eso felicito a las personas que terminan tomando con buen criterio esta decisión, ponderando la vida humana antes que nada", mencionó y agregó que "no hace mucho, ante las tormentas que azotan la zona, pedíamos que se apuren a sacarlos. Y nos explicaron que son etapas y que hay procesos para poder hacerlo. Entonces, rogamos que en el proceso no pase nada, porque cuando se avecinan las tormentas la pasamos mal. Nadie está a favor de la tala, sino que estamos a favor de la vida de nuestros hijos", finalizó.