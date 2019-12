Primera empresa en la zona en certificar las normas IRAM 3810 Información General 09 de diciembre de 2019 Redacción Por Se trata de normas IRAM de seguridad vial que por Resolución la Provincia de Santa Fe exige a todas las empresas de transporte interurbano, María Tours se convirtió en la primera empresa de la ciudad y la región en certificar.

Nuestra ciudad se caracterizó y se caracteriza por la cultura del trabajo y la fuerza y la garra que su gente pone para sostener este modo de vida, buscando siempre crecer, mejorar, apuntando a lograr la excelencia, por estos días el logro de una joven empresa de transporte se ha convertido en un motivo de orgullo para sus propietarios, su personal y para toda la ciudad.

Se tata de María Tours que ha logrado la certificación IRAM 3810:2006. Para ofrecernos detalles de este importante logro nos visitaron Giorgina Bortolotto de Rinaldi, Antonella Rinaldi y Melina Spahn.



La empresa

"María Tours nace como unipersonal a nombre de Rinaldi Edgardo, que hoy es el presidente de la empresa, junto conmigo que soy su esposa, nace como prestadora de servicios para llevar el personal de una importante empresa láctea rafaelina, a la que luego fueron sumándose otras empresas de la ciudad y la región, con posterioridad a esto la sociedad a pedir nuevos servicios, entre ellos todo lo que es recreativo, especiales para clubes, coros, escuelas, este sería el segundo servicio", señaló Giorgina.

Prosiguió su relato poniendo de relieve que "en 2005 surge el tercer servicio, que es la línea interurbana, Rafaela-Bella Italia, y más adelante empezamos con el gran turismo con unidades de gran porte, para la que hoy trabajamos con un operador.

"Por último, hace dos años más o menos, surgen los traslados de personal al aeropuerto, con unidades más pequeñas".



CERTIFICACION IRAM DE SEGURIDAD VIAL

"Hoy nos sentimos felices porque certificamos normas IRAM de seguridad vial- surgió a través de una disposición de la Provincia, obligándonos a todas las empresas que brindábamos servicios interurbanos a certificar estas normas. En un principio hubo una resistencia, todos expresamos nuestra resistencia porque significaban un importante costo, ampliar personal, infraestructura y mucho tiempo, para alcanzar la certificación 3810 nos llevó treinta meses.

"Nuestras contadoras -mi otra hija y Melina Spahn- llevaron horas y horas de trabajo para alcanzar la meta. Hoy podemos decir que vimos las diferencias, y nos sirvió para no compararnos con otros, sino con nosotros mismos, de un año a otro vimos las diferencias".



Para alcanzar la certificación

Refiriéndose a la labor que le correspondió Melina Spahn señaló "Nos dividieron en varias etapas del proceso y debíamos ir presentando auditorías internas a la Provincia, en principio fue una etapa de mantenimiento, mejoras en el taller, control de las unidades -más allá del mantenimiento correctivo- comenzó a hacerse un mantenimiento preventivo, más capacitaciones para los choferes, RCP, primeros auxilios, ley de seguridad vial, además un cheeck list antes de salir, control de las unidades antes de salir y al regresar, lo que implicó hacer un software y utilizar las computadoras, personas que no las habían usado nunca, fue algo complicado".



Resistencia

Por su parte Antonella Rinaldi puntualizó que "en principio todos resistimos, desde todos los niveles de la empresa, pero hoy trabajamos en comunicar que hemos certificado estas normas IRAM, es muy bueno para nosotros y también para nuestros pasajeros, podemos ver cómo ha cambiado nuestra empresa, cómo nos hemos profesionalizado, es importante que los pasajeros lo sepan, es un motivo más para que nos sigan eligiendo.

"La norma es una ventaja para nuestra empresa, y es importante que las empresas para las cuales trabajamos lo sepan, porque hemos certificado para ellos también".



Primera en la zona

"Fuimos la primera de toda la zona que certificó estas normas", sin lugar a dudas es un motivo de sano orgullo.

"Para nosotros es muy importante este logro, especialmente porque este fue un año muy difícil, para el transporte en especial, pero nosotros seguimos apostando porque fue una importante inversión de tiempo y recursos, y nos satisface haber sido los primeros en Rafaela y la región. Esto es un piso para continuar. Estamos interesados en las normas de calidad 9001".



La ceremonia

La ceremonia en la que recibieron la certificación tuvo lugar el miércoles 4 de diciembre en Rosario donde está la sede de IRAM del Litoral.

Antonella, aunque no quiso brindar detalles anunció un emprendimiento enfatizando que "tenemos novedades muy atractivas para el primer mes de 2020, se trata de una nueva modalidad de negocios, de la que ya más cerca de la fecha haremos conocer".